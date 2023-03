Apple TV+ estrena tráiler de "Ghosted" con Ana de Armas

No obstante, el joven viaja hasta Londres para sorprenderla, pero es secuestrado por un grupo criminal. Es entonces cuando Cole descubre que no conoce a la verdadera Sadie, quien realmente es una agente de la CIA.

Mientras Sadie intenta terminar la misión desarrolla sentimientos por Cole, a quien debe proteger.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Apple TV+ (@appletvplus)

Ghosted mezcla la acción con el romance y la comedia. De esta manera, la plataforma de straming apuesta nuevamente por una producción original con un destacado equipo que incluye a Adrien Brody como Leveque, Mike Moh como Wagner, Tim Blake Nelson como Borislov, Marwan Kenzari como Marco, Anna Deavere Smith como Claudia Yates, Lizze Broadway como Mattie, Mustafa Shakir como Monte Jackson.

Esta no es la primera vez que De Armas y Evans trabajan juntos. Los artistas compartieron durante el rodaje de la cinta Knives Out y The Gray Man, ambas producciones de Netflix.

Ghosted se estrenará mundialmente el 21 de abril de 2023.

La actuación de Ana de Armas en el filme Blonde, de Andrew Dominik, le valió una nominación al Óscar como mejor actriz.

Su presencia en la alfombra champán de los Premios de la Academia causó sensación. La actriz cubano-española lució un sencillo pero elegante vestido plateado firmado de Louis Vuitton ceñido a su figura. La estética recordaba al icónico vestido que Marilyn Monroe usó cuando le cantó feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

FUENTE: REDACCIÓN