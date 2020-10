Fito Páez: "Todo ser vivo quiere conquistar un espacio"

Y lo mostrará al público en un concierto virtual que ofrecerá desde el Movistar Arena, en Buenos Aires, el domingo, 1ro de noviembre, a las 8 pm. Para boletos, visite fitopaezmusic.com.

Se trata del tercer concierto virtual de Páez, pero el primero que realizará en compañía de su banda desde que la pandemia se interpuso entre el artista y sus fans.

“Los primeros dos que hice en casa fueron antinatura, porque es extraño estar en una habitación solo con un teléfono cantando como si fuera la única vez en tu vida. La música, en esencia, necesita, ni siquiera el aplauso, que haya alguien a quien transmitirla “, expuso Fito Páez, durante una entrevista exclusiva que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS vía telefónica.

“Y con esto [los conciertos virtuales] pasa algo de lo mismo, aunque después recibes un montón de agradecimiento de todo el mundo. Entonces, dije que no iba a repetir la experiencia porque es demasiado rara para mí, salvo que lo hiciera con una banda y pudiera generar una actividad musical colectiva y, a la vez, montar un espectáculo que sea como un filme que van a ver de alguna manera. Y hace un poco más de un mes estamos preparando un concierto que espero esté a la altura de nuestras expectativas”, añadió Páez.

Su periplo por La conquista del espacio

La materialización del álbum La conquista del espacio mantuvo a Páez ocupado durante unos seis meses del 2019 en un recorrido por Brasil, Rep. Dominicana, Colombia y EEUU. Y así mientras andaba de gira presentando su álbum anterior, La ciudad liberada, el roquero aprovechaba para gestar el nuevo.

En un playa en Troncoso, en el sur del estado de Bahía, en Brasil, surgieron la letra y música de los nueve temas que componen la producción. Luego continuó el trabajo en Santo Domingo, antes de instalarse una semana en Bogotá donde engranó los arreglos de orquesta por sí mismo, sin ayuda de otros músicos. También anduvo por Los Angeles y Nashville, donde se grabaron los metales, las voces y la orquesta, contó Páez.

“La experiencia nos llevó más de seis meses entre la composición y la última mezcla. Así que todos quedamos muy felices habiendo vivido una experiencia inolvidable y por suerte eso después tuvo muy buena repercusión en la prensa de toda América y parte de Europa. Y ahora que salieron las nominaciones [al Latin Grammy]. No pudimos hacer la gira, pero alguna palmada en la espalda recibimos”, expresó.

“Esperamos hasta marzo que salió mientras que terminábamos la gira de La ciudad liberada, luego comenzamos a ensayar La conquista del espacio más la larga lista de hits. Pero no pudimos presentar el concierto el 13 de marzo, día de mi cumpleaños número 57, porque el día 12 se cerraron las reuniones de grandes públicos en toda Argentina”, agregó.

Sobre cómo surgió el tema que titula el álbum y con el que le canta a todas las posibles conquistas y a la hermandad entre los músicos, comentó:

“La verdad es que uno nunca sabe lo que está haciendo al comienzo, aparece siempre la cacofonía cuando te pones a cantar y empiezas a balbucear cosas. A mí me gusta jugar con las palabras, no ponerme a diseñar rimas ni cosas así. Nunca fue esa mi manera de escribir música. Entonces, cuando apareció la frase ‘La conquista del espacio’, a todos nos pareció fabuloso”.

“Todo lo vivo quiere conquistar un espacio, desde la aparición de la minifalda, hasta un protón y un neutrón adentro de una célula peleando por primacía, la guerra, la lucha por la conquista de derechos sociales a través de los tiempos o la conquista de un abrazo, que en este momento adquiere tanta importancia. Por otro lado, colé ahí la idea de que entre los músicos no se encuentran enemigos, porque somos todos personas que andan alrededor del mundo con la guitarra intentando calentar los corazones”.

En La conquista del espacio colabora Juanes, pero también artistas emergentes en Argentina, porque considera importante apoyar a los nuevos talentos.

“Hay que conectarse con la música joven de la época y eso genera una retroalimentación fabulosa, porque recuerdo cuando era pibe que también deseaba ser aprobado o compartir momentos con mis grandes ídolos, que aparte tuve la suerte de que me dejaran entrar a sus gabinetes musicales y de hacer discos con ellos. Y esa generosidad, que aprendí con ellos, también la intento transmitir a las nuevas generaciones”, expresó Páez.

2021: Más música, cine y sus vivencias

Durante estos meses de confinamiento, además de concebir música, Páez ha estado enfrascado en escribir sus memorias, un ejercicio que le ha provocado muchas emociones. Pero también finalizó el guión de una película, que filmará cuando los protocolos de seguridad por la pandemia lo permitan.

“Gran parte de mi tarea se desarrolla en soledad. En estos siete meses terminé un guión de una película, escribí casi 700 paginas de lo que va a hacer los primeros 30 años de mi autobiografía, que se va a publicar en un primer volumen. Ya está en la etapa de corrección. Después haré otro, cuando cumpla 60 contaré los otros 30. Y compuse los huesos esenciales de lo que va a hacer mi próximo álbum, que lo voy a empezar a trabajar a comienzos del año que viene”, contó.

“Fue una experiencia muy parecida a una montaña rusa, momentos de euforia, de risa, que tenía que dejar de escribir por los ataques de risa que me daban, hasta momentos de angustia, de llanto, melancolía. Fue un maremágnun de sensaciones”, añadió.

A la pregunta de qué lo motivó a escribir sus memorias y entregarlas en viñetas, Fito Páez contestó:

“Fue un pedido de Nacho Iraola, director de Grupo Planeta aquí en Argentina. Me dijo que me pusiera a escribir y yo le dije: ‘que aburrido, no le interesa a nadie. Pero empecé un día que no tenía nada que hacer en plena pandemia encerrado aquí. Todos los días tocaba el piano, leía y me puse a escribir. Me empezó a gustar la manera que encontré para contarlo, con un estilo dramático de frases cortas en viñetas. Empecé a pegar una con la otra y me empecé a entusiasmar. Y a la semana ya estaba adicto (risas)”.

Entre las anécdotas que cuenta en su autobiografía resaltó el día de la muerte de John Lennon y cómo se levantó de un período “un poco turbio” que le tocó vivir.

La vigésimo primera edición del los premios Latin Grammy se realizará en vivo sin público presente desde Miami el 19 de noviembre. Univision transmitirá la ceremonia a partir de las 8 pm.