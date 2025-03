Fonseca: "La gratitud me mueve e inspira constantemente"

“Admiro mucho el trabajo de Rawayana; me encanta lo que hacen, el mundo que han construido a través de su música y alrededor de todo un concepto. Conocí a Beto, cantante de Rawayana, de una manera muy divertida: nos encontramos en una boda de un amigo en común. Y dijimos: algún día tenemos que sentarnos a hacer música. Al jueves siguiente después de ese sábado, ya estábamos en un estudio. Ahí nació Venga lo que venga, de un encuentro especial y, sobre todo, sin ningún tipo de planeación, sino simplemente de hacer música”, contó Fonseca en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Compuesta por el vocalista del grupo, Alberto ‘Beto’ Montenegro, el cubano Andy Clay y el cantautor colombiano, Venga lo que venga habla de la importancia resistir ante cualquier situación. Más allá de aludir a las relaciones de pareja resaltando la lealtad como pilar en el amor, la letra también lanza un sutil pero latente clamor por la conservación del medioambiente, con la frescura de los sonidos que conforman el ADN artístico de Fonseca y Rawayana.

“La canción habla de la resistencia. Creo que en un mundo con tantas adversidades y locuras como en el que estamos viviendo, es muy importante la resistencia en todo el sentido de la palabra. Habla de los desastres naturales, de que hay que estar blindados contra cualquier situación. Y se hace desde el amor, pero también hablando de algo que es real. Creo que el mundo nos está hablando. Y esta canción me gusta porque, de una forma no tan estricta, hace un llamado al cuidar el planeta Tierra, porque lo estamos desbaratando. Y lo hace mediante una historia de amor con el sabor del reggae de Rawayana y el vallenato. Hay una mezcla de sonidos y mensajes muy bonitos en Venga lo que venga”, expuso.

En el estudio y los escenarios

La canción, que llega al tiempo que está inmerso en una gira, es la carta de presentación de su próxima producción discográfica, que espera vea la luz este año.

“Estoy navegando en dos mares, porque estoy en medio del Tropicalia Tour y de este álbum nuevo presentaré un par de canciones más a lo largo del año, pero no sé si el álbum completo porque esta gira me tiene de un lado para otro. Vamos a ver si logro finalizarlo, porque eso requiere de mucho tiempo y concentración. Ahora le estoy dando forma y voy muy avanzado. Y esta canción, como ya la teníamos lista, nos dio emoción sacarla, porque para qué seguir guardándola”, dijo.

Con la gira Tropicalia, que inició en 2024, Fonseca visitó Chile, Argentina, Perú, España, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Las próximas paradas lo llevarán por Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. En Miami actuará el 12 de junio en el Kaseya Center. A Europa llegará en el verano.

“Será un año de mucho movimiento. Una gira requiere prepararse de muchas maneras. Por un lado, hay que preparar toda la parte musical, la técnica, la logística y demás. Por otro, hay que prepararse mentalmente para saber que vas a estar viajando de un lado a otro lejos de casa. Y también está la parte física: cuidar la voz y estar en buen estado físico, porque los conciertos lo requieren siempre”, indicó.

“Cuando estoy de gira, lo que más extraño es mi casa, mis hijos. Pero, a la vez, agradezco mucho siempre que estoy de gira, porque recuerdo que es lo que he soñado toda mi vida. Y eso es lo que me mantiene ahí con la mecha prendida”.

Enseñanzas

Con el aprendizaje que le han dejado más de 20 años de carrera en la música, si tuviera hoy delante al joven que un día fue tomaría el camino sin prisa.

“Le diría: calma, hermano, calma, que esto se construye poco a poco. No todo llega al otro día como uno quisiera. Cuando uno está arrancando, quiere que los resultados se den ya y que la gente entienda el estilo, lo que uno piensa y lo que dice. Pero toma tiempo para que la gente entienda el mundo que uno está creando en su cabeza. Y eso es de mucho trabajo, de disciplina, de mucha persistencia, de corazón y pasión”, reflexionó.

En estas dos décadas que ha dedicado a la música ha aprendido a dejarse llevar por la intuición en una industria en constante evolución.

“La certeza de que la intuición debe ser siempre como la brújula de navegación. Eso es lo que cada vez más descubro, entiendo, y de lo que estoy más seguro. Más allá de los ritmos que estén de moda o de cualquier cosa, mi intuición y mi corazón es lo que me sigue llevando a crear esas conexiones. Y a que lo que yo haga, por medio de mis canciones, le sirva a alguien para expresarse, bailar o acompañar algo. Eso es lo más importante que he descubierto a lo largo de mi carrera, que esto se trata de servir y para servir y debo hacerlo a través de mi intuición”, expuso.

El autor de temas como Te mando flores o Eres mi sueño apuesta por letras honestas y dice inspirarse en la virtud de ser agradecido.

“La gratitud ha sido una fuente de inspiración gigante. No hablo solamente de escribirle a la gratitud como tal, sino al amor y a mi tierra desde la gratitud. Eso ha sido una gran inspiración, porque me encanta agradecer a través de mis canciones. En los conciertos, tener gratitud sobre el escenario genera una energía muy bonita y especial. Y eso es algo que me mueve y me inspira constantemente”, expresó.

“La música ha sido la manera de desahogarme, de expresarme, mi medio de transporte por este capítulo que se llama vida en el planeta Tierra. La canción Te mando flores es algo por lo que agradezco todos los días. Pero afortunadamente ya son varias las canciones que tengo que tocar obligatoriamente en cualquier concierto. Otra es Eres mi sueño; ahora Vine a buscarte, de Tropicalia; hay muchas de mi repertorio que tienen importancia para muchas personas. Y es muy bonito sentir eso en cada concierto”, agregó al mencionar éxitos que han marcado su trayectoria.