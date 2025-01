Fonseca sorprende a pareja en su matrimonio y lanza video oficial

MIAMI.- Una historia que no necesita mucho textO. Un relato que en la voz de Fonseca se lee y se escucha mejor. Aquí está el video y cómo se grabó Qué suerte tenerte, una canción que relata la conexión y el amor de dos personas que sueñan con llegar al altar.

"Estamos a las afueras de Bogotá llegando de sorpresa al matrimonio de Isabela. A Isabela la conocí hace como 10 días en un vuelo -Miami/Bogotá- se acercó, me dijo que mi música significaba mucho para ella y me dijo: 'me caso en ocho días y tu canción qué suerte tenerte, va a ser mi canción del matrimonio oficial, la que voy a bailar'. Y dije: 'bueno, pues, vamos a sorprender a Isabela'", cuenta el intérprete colombiano al inicio del nuevo audiovisual.