Fotografías revelan romance de Emma Watson con empresario Gonzalo Hevia Baillères

MIAMI.- El corazón de Emma Watson parece tener dueño y se trata del empresario multimillonario Gonzalo Hevia Baillères. En las últimas horas, se han viralizado en internet una serie de fotografías de la actriz junto al mexicano compartiendo en un restaurante y hasta besándose en un aeropuerto.

Según la revista Quién, la pareja fue vista por primera vez en Courchevel, en los Alpes franceses, a finales de 2025. Tiempo después viajaron juntos a Punta Mita, una península a 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.

Baillères es miembro de una familia empresarial mexicana y está vinculado al Grupo Bal, un conglomerado fundado por Alberto Baillères, según Cosmopolitan, y que está vinculado a diversos rubros como con la minería, los seguros, el comercio minorista y las finanzas, incluyendo una cadena de tiendas departamentales llamadas El Palacio de Hierro.

No es la primera celebridad con la que el mexicano ha salido. Entre 2022 y 2024, Baillères mantuvo un romance con Belinda.

En 2025, la actriz y cantante lanzó el sencillo Heterochromia, titulo que hace referencia a la condición genética que provoca que una persona tenga los ojos de diferente color, condición que el empresario padece. La canción se viralizó y se especuló que estaba dedicada a Gonzalo.

Romances

La última especulación amorosa en torno a la actriz de Harry Potter fue Brandon Green, hijo del ejecutivo de moda Sir Peter Green, en 2022.

No obstante, en septiembre, Watson dijo en el podcast On Purpose de Jay Shetty que prefería salir con personas que no estuvieran demasiado familiarizadas con su trabajo como actriz, señalando que buscaba a una persona que valorara su trabajo.

"Es curioso, a veces la gente me pide disculpas por no haber visto mis películas. Y yo les digo: 'Por favor, no te disculpes. Es una bendición'. Es como música para mis oídos que no vayan a estar navegando constantemente por eso. Y yo también navegando con ustedes en esta proyección de mí, o esta Emma Watson-persona-avatar, no será un fantasma en la habitación".