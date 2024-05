Fotógrafo Iván Dumont recibe premio Europa Multicultural

"Desde que llegué a España me puse en la tarea de conocer en profundidad la esencia de la moda hecha en este país. Identifiqué marcas y diseñadores. Me he acercado a ellos. Muchos me han abierto las puertas; con otros, me ha costado un poco más, porque es normal, para ellos era un perfecto desconocido que venía a España con la idea de fotografiar sus colecciones y así documentarlas en imágenes que luego he ido publicando en las revistas más importantes del mundo", dijo el profesional del lente, quien en Venezuela registró con su cámara las creaciones de diseñadores como Ángel Sánchez, que actualmente vive en Nueva York.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iván Dumont (@ivandumont)

"En noviembre me avisaron que estaba nominado junto a otros profesionales de distintos países que hacemos vida en España. Ellos hacen una evaluación interna junto a su junta directiva y toman en cuenta un porcentaje de los comentarios y de las postulaciones que hizo el público a través de las redes sociales", agregó Dumont con respecto al premio Europa Multicultural. "Para mí es un motivo de orgullo haber sido galardonado", añadió.

"Mi pasión por la moda no conoce de límites ni fronteras", respondió Dumont cuando se le preguntó sobre realizar un proyecto fotográfico fuera de su país.

Trayectoria del fotógrafo

Iván Dumont lleva casi tres décadas transitado el camino de la fotografía con imágenes y palabras, que conforman su universo profesional.

"Que haya sido yo, un venezolano, quien se haya alzado con el premio, me llena de muchos orgullo y responsabilidad", aseveró el también arquitecto, diseñador gráfico y comunicador.

Dumont aseguró que un día llegó a Madrid con las expectativas en cero, pero con la mirada puesta en varios objetivos.

"Emigré con la convicción de que solo el trabajo duro podía acercarme a ese lugar que siempre he visualizado: ver mi trabajo llegar a lugares que jamás pensé y que mis imágenes permanezcan en el tiempo y en el espacio más allá de la memoria", afirmó el fotógrafo, quien por años fue responsable de captar con su cámara a las mujeres más bellas del país Suramericano en la organización Miss Venezuela.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iván Dumont (@ivandumont)

"La fotografía y el arte en general tienen un hermoso poder transformador, porque nacen de la libertad creadora del ser humano. Por eso, es que siempre busco dejar fluir y canalizar esa energía creativa en proyectos que puedan quedar para el estudio de las futuras generaciones de los entusiastas de la fotografía", acotó Iván. "Espero poder celebrar estos logros en Venezuela con una exposición retrospectiva que abarque las distintas etapas de mi carrera. Podría mostrar el portafolio que he construido con las imágenes de los personajes más célebres de nuestro país, así como también regalar un recorrido por todas las imágenes de moda que he realizado tanto en Venezuela como en otras partes del mundo. Sueño con que una sala gigante albergue ese portafolio de imágenes y recuerdos", dijo.