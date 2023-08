Fotógrafo venezolano gana concurso Capture Coral Gables

En esta novena edición del concurso Capture Coral Gables, además de la fotografía de Víctor Jaramillo, también resultaron ganadoras las fotografías: Depression Deco Noir de Humberto Cruz, en la categoría Patrimonio Histórico y Arte Público de Coral Gables; Crossing Lights de Marco Inzerillo, en la categoría Vida Urbana; sin título de Thais Aguerrevere, en la categoría ¿Qué hace que Coral Gables sea hermoso?; Northbound de Clarke Kwangwari, en la categoría Florida on Film; Frow Ave de Monica Aguinaga en la categoría The True Coral Gables (redes sociales); y Spiral de Marco Inzerillo, en la categoría Coral Gables en el trabajo.

Asimismo, fue declarada Vacante la nueva categoría AI Memories of Coral Gables, destinada a promover el uso de la Inteligencia Artificial en la creación de arte; y por otra parte, fue premiada con una Mención de Honor la fotografía Memories in the Sand, de Lucas Vieira.

Víctor Jaramillo, es un abogado y fotógrafo venezolano radicado en Miami, que descubrió su pasión por la fotografía desde temprana edad.

En 2020 inició su formación formal como fotógrafo en la Escuela de Fotografía Roberto Mata, además ha participado en varios talleres de fotografía en PhotoPhlo. Desde el año 2020 se ha dedicado a la fotografía como su actividad de tiempo completo, centrando su trabajo en la fotografía de retratos.

En mayo de 2022, Jaramillo tuvo su primera exposición individual en la Escuela de Fotografía Roberto Mata en el Bakehouse Art Complex. La exposición se tituló 99 y presentó 99 retratos que forman parte de un proyecto personal que se titula BJT series en donde da énfasis la forma humana, la expresión facial y las manos de cada sujeto.

El retrato Elena, con el que Víctor Jaramillo ganó el Gran Premio de la novena edición del concurso de fotografía Capture Coral Gables, se exhibe actualmente en el Museo Coral Gables junto con las demás fotografías ganadoras en las diferentes categorías y las otras finalistas del concurso, en una exposición que permanecerá hasta el 1 de octubre de 2023.

