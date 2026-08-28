lunes 31  de  agosto 2026
TURISMO

Fotógrafo venezolano hace historia a bordo de crucero de lujo en Alemania

Del 1 al 8 de septiembre de 2026, el barco más reciente de Emerald Cruises navegará una ruta circular desde Mainz con ocho ejercicios fotográficos diseñados destino por destino

byJuano será el primer fotógrafo venezolano en dirigir un programa a bordo de un crucero fluvial de lujo en Alemania.

byJuano será el primer fotógrafo venezolano en dirigir un programa a bordo de un crucero fluvial de lujo en Alemania.

Por Elena Moreno

El venezolano byJuano será el primer fotógrafo del país en dirigir un programa de fotografía a bordo de un crucero fluvial de lujo en Alemania.

Del 1 al 8 de septiembre de 2026, el barco más reciente de Emerald Cruises navegará una ruta circular desde Mainz con ocho ejercicios fotográficos diseñados para cada destino. Es la primera vez que un fotógrafo venezolano asume este rol en un crucero fluvial en Alemania.

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Ocho días de navegación por dos de los ríos más fotografiados de Europa serán el marco de una experiencia que combina el viaje de lujo con una escuela de fotografía en movimiento. Durante esa semana, byJuano se embarcará como instructor a bordo del Emerald Astra para acompañar a los pasajeros del itinerario Legendary Rhine & Moselle, en una ruta que parte y regresa a Mainz tras recorrer Rüdesheim, Bernkastel-Kues, Trier, Cochem y Koblenz. Con esta travesía, se convierte en el primer venezolano en dirigir un programa fotográfico en un crucero fluvial dentro de Alemania.

Son ocho días y siete noches de navegación continua entre viñedos en laderas, castillos medievales y ciudades con más de dos mil años de historia. Trier, fundada por los romanos, conserva algunos de los vestigios imperiales mejor preservados al norte de los Alpes; Bernkastel-Kues y Cochem figuran entre los pueblos más fotografiados del continente, con sus casas de entramado de madera y fortalezas asomadas al valle. Es, en esencia, un itinerario concebido alrededor de la imagen, y esa es precisamente la premisa del programa que byJuano suma al viaje.

Durante la travesía, el programa opera como un complemento a la experiencia estándar del barco: workshops, actividades fotográficas diarias y sesiones de revisión de imágenes integradas al ritmo de la navegación. Los participantes acceden a ocho ejercicios diseñados específicamente para cada destino, dos series fotográficas continuas que se desarrollan a lo largo del viaje, revisiones grupales diarias y un asistente de inteligencia artificial disponible 24 horas para resolver dudas técnicas. El formato está pensado para fotógrafos de todos los niveles, desde quienes trabajan con el teléfono hasta usuarios avanzados con equipo profesional.

El escenario de esta experiencia es el Emerald Astra, la incorporación más reciente a la flota de Emerald Cruises y el décimo barco de la serie Star-Ship. Bautizado en Ámsterdam en mayo de 2026, el Astra fue concebido para reflejar la elegancia de los superyates de lujo de la línea, con un exterior de vidrio gris tintado y capacidad para 180 pasajeros atendidos por 52 tripulantes. Su diseño interior incluye colaboraciones con casas como Missoni y Freifrau, instalaciones artísticas desarrolladas en alianza con galerías europeas y mejoras en cubierta que suman una nueva terraza con mobiliario renovado y servicio de lavandería gratuito. A bordo también funcionan una piscina que se transforma en cine nocturno, múltiples opciones gastronómicas, sun deck y spa.

El Legendary Rhine & Moselle es una de las rutas más aclamadas del catálogo de Emerald Cruises y opera como experiencia exclusiva para adultos, con actividades incluidas. El formato boutique —grupos reducidos, inmersión cultural y comodidad premium— está dirigido a viajeros que buscan algo distinto al turismo convencional, un perfil que coincide con el público al que apunta el programa fotográfico que será el plato fuerte de este crucero, donde el talento del venezolano será protagonista.

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