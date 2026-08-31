Diseñador John Galliano rechaza exposición de la Met Gala en su honor

John Galliano interviene en el escenario durante la conferencia "Forces of Fashion" de Vogue en Milk Studios el 12 de octubre de 2017 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Tras una profunda reflexión, John Galliano ha rechazado que la primera exposición de primavera 2027 de la Met Gala y el Costume Institute sea en honor a su obra. Así lo ha hecho saber el propio diseñador a través de un comunicado difundido este 31 de agosto, el cual también fue replicado por el museo.

La decisión de Galliano llega luego de semanas de reacciones a la develación del Met sobre la temática de su exposición de primavera 2027, la cual se titularía John Galliano: Horizontes, y que exploraría los logros creativos del modisto de 65 años, así como la conducta que afectó el éxito de su carrera y reputación en 2011, a raíz de unos comentarios antisemitas.

La muestra sería la tercera que el Met dedicaría a un diseñador en vida, siendo la primera a Yves Saint Laurent en 1983 y la segunda a Rei Kawakubo de Comme des Garçons en 2017.

Polémica

A diferencia de años anteriores, el anuncio del Met trajo consigo una ola de reacciones negativas, pues la mayoría no consideraba que el diseñador debía ser honrado, luego de que en 2011 protagonizara una serie de incidentes antisemitas y racistas, entre los que se incluye un video en el que profesaba su amor por Hitler en un restaurante de París.

Este último acontecimiento, le costó al español ser declarado culpable de cometer dos delitos de odio en París y debió pagar una multa equivalente a 8.500 dólares.

En el comunicado compartido por la revista Vogue, Galliano asevera sentirse honrado por haber sido tomado en cuenta para la exposición, pero reconoce que su error lastimó a muchos.

"Estoy profundamente agradecido al Museo Metropolitano de Arte, y en particular a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour, por el extraordinario honor de proponer una exposición dedicada a mi obra. Que mi trayectoria creativa haya sido considerada por una institución que he admirado durante toda mi vida me conmovió profundamente. Siempre estaré agradecido por la confianza, el cuidado y la erudición que Max, Andrew, Anna y todo el equipo del Met aportaron a este proyecto".

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"Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre por el momento. Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente. Entiendo que una verdadera reparación no se logra con una exposición, un reconocimiento institucional ni un único gesto público. Es una responsabilidad continua, que se demuestra escuchando, aprendiendo y con la propia conducta a lo largo del tiempo".

En este sentido, Galliano explicó que no desea que el debate sobre su obra y conducta perjudique al Met ni al trabajo que realiza día a día el Costume Institute. "Reconozco y respeto que una exposición en honor a mi obra resultaría dolorosa para algunos".

Por último, agradeció a todas las personas que se han mantenido a su alrededor en estos últimos 15 años, apoyándolo en su rehabilitación.

"Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me han guiado, apoyado y acompañado durante estos quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción. Su sabiduría, paciencia y humanidad me han ayudado más de lo que jamás podré expresar adecuadamente. Les estoy profundamente agradecido por haberme brindado, como prometieron, una vida mejor de la que jamás hubiera imaginado. Mi gratitud hacia el Met, Max, Andrew y Anna es profunda y perdurable. Su generosidad, humanidad y convicción en la importancia de la moda como arte, cultura e historia, así como su comprensión de la fragilidad humana y la posibilidad de crecimiento, permanecerán siempre conmigo".

Respuesta de Anna Wintour

Por su parte, Anna Wintour expuso en un comunicado que la decisión de Galliano evidencia su valentía y cómo ha evolucionado. "La decisión de John de pedirle al Museo que posponga la exposición dedicada a su obra es muy valiente y una muestra del hombre que es. Creo que esta es la decisión correcta, y tanto él como el Museo cuentan con todo mi apoyo", señaló.

No obstante, reconoció que el talento de Galliano continúa siendo parte fundamental de la industria de la moda.

"Su desbordante imaginación, alimentada por toda una vida de curiosidad e investigación, se equipara a su excepcional oficio. Corte, ajuste, la línea evocadora de un vestido cortado al bies, el color: es un maestro en todo. Sin una u otra, si su técnica no estuviera a la altura de su talento narrativo, no sería el principal diseñador de alta costura de su generación. Pero sin duda lo es. Desde la hazaña montada con un presupuesto mínimo que fue su desfile de otoño de 1994 en el Hotel Particulier de São Schlumberger en París hasta su magistral despedida en Maison Margiela Artisanal para la primavera de 2024, Galliano le dio a la moda sus desfiles más maravillosos. La forma en que Christian Dior llamó a Cristóbal Balenciaga “el maestro de todos nosotros”, Generación tras generación de diseñadores, Galliano ha sido considerado el más grande. Su influencia perdura a través de las generaciones, especialmente en el actual director creativo de Dior, Jonathan Anderson, quien lo considera uno de sus ídolos".