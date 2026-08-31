lunes 31  de  agosto 2026
MONARQUÍA

Charles Spencer recuerda a la princesa Diana en el 29° aniversario de su muerte

La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, luego de que el vehículo en el que se transportaba junto a Dodi Al-Fayed, intentando huir de los paparazzis, chocara en el túnel Pont de l'Alma de París

Los visitantes cortaron un pastel que representaba a la difunta Diana de Gran Bretaña frente al Palacio de Kensington, en el centro de Londres, el 31 de agosto de 2022 durante una reunión para rendir un homenaje conmemorativo en el 25 aniversario de la muerte de la Princesa de Gales.

Los visitantes cortaron un pastel que representaba a la difunta Diana de Gran Bretaña frente al Palacio de Kensington, en el centro de Londres, el 31 de agosto de 2022 durante una reunión para rendir un homenaje conmemorativo en el 25 aniversario de la muerte de la Princesa de Gales.

AFP/Carlos Jasso
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En el vigésimo noveno aniversario de la muerte de la princesa Diana de Gales, Charles Spencer, su hermano, ha compartido un conmovedor mensaje en redes sociales.

Spencer, quien recientemente anunció el lanzamiento del libro Swan Song: Diana, My Sister, publicó una fotografía en Instagram de la casa de la infancia de Diana en Althorp House, en Northamptonshire. En la imagen se aprecia la bandera que ondea a media asta en honor a la madre del futuro rey de Reino Unido.

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“31 de agosto. Mi día menos favorito”, escribió en el pie de foto de la publicación.

Muerte de la princesa

Fue el 31 de agosto de 1997 cuando la vida de la princesa Diana se apagó.

Aquel verano, se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Francia junto a Dodi Al-Fayed. Sin embargo, la madrugada del 31 de agosto, intentando huir de los paparazzis, el vehículo en el que se trasladaban chocó contra una columna de soporte dentro del túnel Pont de l'Alma de París.

Dodi y el chofer Henri Paul, que posteriormente se supo que estaba ebrio, murieron tras el impacto. Pero Diana, quien había logrado quedar con vida, fue trasladada rápidamente al Hospital Pitié-Salpêtrière.

Aunque los paramédicos y médicos intentaron salvar su vida. Durante horas dieron masaje cardíaco y descargas eléctricas, pero la princesa sufrió una hemorragia que le causó la muerte. Fue declarada muerta alrededor de las 4 de la mañana.

La noticia fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook. "Estoy profundamente consternado por esta noticia. Nuestros primeros pensamientos deben estar con sus hijos y su familia en este momento de inmensa pérdida".

Swan Song: Diana, My Sister

Tras el anuncio del libro, Charles Spencer, de 62 años, explicó que el mismo narrará la vida de la princesa desde su perspectiva como historiador y su único hermano.

Swan Song: Diana, My Sister llegará a las librerías el 22 de septiembre.

"El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, tal como intenté hacer cuando hablé en su funeral. Al igual que en mi discurso fúnebre, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva", explicó.

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