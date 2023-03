Taylor Swift lanza cuatro canciones con "The Eras Tour"

Ahora, los fanáticos cuentan con nuevas ediciones de Eyes Open y Safe & Sound, canciones que fueron parte de la banda sonora de la película Los Juegos del Hambre de 2012; mientras que If This Was A Movie pertenece a la versión de lujo de Speak Now de 2010.

Asimismo, la artista también lanzó la canción All Of The Girls You Loved Before, una pieza inédita que ahora pertenece a su álbum Lover de 2019.

The Eras Tour inició el 17 de marzo, y se extiende por las ciudades más importantes de Estados Unidos, cerrando en Los Ángeles, e interpretará un repertorio de 43 canciones, todas parte de sus últimos cuatro discos: Lover, folklore, Evermore y Midnights.

La gira prevé extenderse hasta el 6 de agosto, y se estima que Paramore, HAIM, Phoebe Bridgers, MUNA, Beabadoobee, Gracie Abrams y GAYLE, sean algunos de los artistas que sirvan de teloneros en el espectáculo.

Éxito millonario

Tras la primera y exitosa presentación del tour, la revista Forbes calculó que Taylor Swift ganará aproximadamente 591 millones de dólares con esta gira. Las estimaciones fueron calculadas con base en las ventas de las entradas para los conciertos de la artista.

No obstante, Swift podría cerrar el tour con 620 millones de dólares si además se suma la venta de su último álbum, Midnights -el cual impulsó las ventas de vinilos, con un total de 945 mil copias vendidas-, y la mercancía oficial de la gira.

Es importante resaltar que a la cifra se le debe restar los gastos por impuestos, staff, y la logística de la producción. Aún así, la cantante sumará a su patrimonio de 570 millones de dólares, entre 465 y 496 millones de dólares al finalizar The Eras Tour.

