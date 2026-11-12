Francis Ford Coppola defiende criterio humano en el cine frente a amenaza de la IA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola cuestionó en Ciudad de México el papel de esta tecnología en la industria cinematográfica y defendió la importancia del criterio humano para crear películas capaces de perdurar durante décadas, como las suyas.

"Es espeluznante. La IA claro que puede hacer muchas cosas, pero depende del juicio humano. Tener que sobrellevarla es una locura (..) Así no se pueden hacer películas que perduren durante 50 años", explicó el cineasta de 87 años durante una charla en el marco del 25 aniversario de World Business Fórum México (WOBI).

Preguntado sobre si considera que Hollywood podría desaparecer en “unos tres años” por culpa de la IA, el ganador de cinco premios Óscar y director de la saga de ‘El Padrino’ (1972) se mostró tajante y quiso diferenciar el negocio de la industria estadounidense de la labor creativa del cine.

“Hablan de hacer dinero en Hollywood, pero mi cine no es hacer dinero, es expresar mis convicciones en el arte. El dinero es cierto que es parte del negocio, pero no le presto atención”, aseveró Coppola.

Además, aseguró que a la IA hay que tratarla como a “un niño de seis años”, y no permitir que se entrometa en las actividades que, tradicionalmente, han sido realizadas por los seres humanos.

“Hay que tratar a la IA como a un niño de seis años (...) Al final, en lo que se refiere a la creatividad, tiene que estar ahí para ayudarte”, sentenció.

Financiación imposible

Tras más de 60 años de carrera, el cineasta de obras como Dracula, de Bram Stoker (1992) reconoce que su mayor obstáculo es financiar sus últimos trabajos, una tarea que resulta aún más “terrible” cuando las producciones cuestan “mucho dinero y más aún cuando es tuyo”.

“Recientemente hice ‘Megalópolis’ y la recepción fue como la de Apocalypse Now (1979): me dijeron que era la peor película que había hecho hasta el momento y que no iba nadie a ir a verla (...) Me di cuenta de que mis películas son de culto (...) La única fórmula que tengo es hacer algo muy personal”, desarrolló.

Aunque el cineasta de 87 años es conocido por haber realizado inversiones económicas y creativas arriesgadas durante toda su carrera como su cinta One from the heart (1981), con la que perdió casi 30 millones de dólares, su último trabajo, Megalópolis es su mayor fracaso comercial después de haber recaudado solo 15 millones de dólares con un presupuesto de 120 millones.

Tras recibir el rechazo de todas las productoras posibles, Coppola vendió parte de su negocio vinícola, Francis Ford Coppola Winery, por unos 500 millones de dólares para poder financiar la producción independiente, aunque mantuvo otros de sus negocios como su cadena de hoteles de lujo repartidos por todo el mundo.

A pesar del poco éxito de su última cinta, Coppola reveló que su próximo proyecto será una revisión de esta “completamente diferente” llamada ‘Megalópolis Unbound” y que será estrenada durante el próximo año.

Finalmente, Coppola se despidió de los asistentes interpretando el bolero ‘Solamente una vez’, del mexicano Agustín Lara, una actuación con la que, a sus 87 años, mostró que sigue activo en su vínculo con México.

Durante los dos días de duración del evento, invitados como el atleta estadounidense Carl Lewis, ganador de nueve medallas de oro olímpicas, compartieron escenario con Coppola en el WOBI de México, una de las organizaciones globales de contenidos de negocios e inspiración ejecutiva más grande del mundo.

FUENTE: Con información de EFE