Las "vacaciones improductivas" surgen como tendencia de viaje para 2027

Después de años intentando maximizar la productividad en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, los viajeros parecen mostrar un interés creciente por una manera diferente de disfrutar las vacaciones : hacer menos.

Las llamadas “vacaciones improductivas” comienzan a perfilarse como una de las principales tendencias del turismo al aire libre para 2027. El concepto refleja un cambio hacia viajes con menos actividades programadas, menos planificación logística y más tiempo para disfrutar del destino sin sentir la obligación de cumplir objetivos.

La idea va más allá del turismo pausado o de reducir simplemente el número de atracciones incluidas en un itinerario. Se trata de eliminar buena parte del trabajo asociado con las vacaciones modernas, desde las extensas investigaciones previas al viaje y la coordinación de reservas hasta los desplazamientos entre diferentes atracciones y la presión de aprovechar cada minuto.

Según el informe 2027 Outdoor Travel Trend Report, elaborado por Campspot a partir de una encuesta entre 2.521 campistas de Estados Unidos y Canadá, el 73% de los participantes siente presión por optimizar o aprovechar al máximo cada aspecto de su vida, mientras que el 60% se siente abrumado por las responsabilidades cotidianas.

Esa presión también se extiende a los viajes. Más de la mitad de los encuestados (52%) afirmó que planificar y coordinar unas vacaciones puede sentirse como un trabajo, mientras que el 75% ha regresado de un viaje con la sensación de necesitar otras vacaciones para recuperarse.

Los resultados también indican que los viajeros están reconsiderando qué hace que un viaje realmente valga la pena. Siete de cada 10 participantes (71%) preferirían dejar de visitar algunas atracciones y regresar a casa descansados, en lugar de verlo todo y volver agotados.

“Los viajeros nos están diciendo que el trabajo de las vacaciones comienza mucho antes de salir de casa”, señaló Jeff Bettin, gerente general de Marketplace de Campspot. Según explicó, investigar, comparar y coordinar los preparativos puede convertir el tiempo libre en otro proyecto que administrar.

Definición diferente de unas vacaciones exitosas

La encuesta indica que las relaciones personales y las experiencias espontáneas están adquiriendo mayor importancia frente a las tradicionales listas de lugares turísticos por visitar.

Al preguntarles qué hace que unas vacaciones sean satisfactorias, el 74% mencionó pasar tiempo de calidad con las personas que quieren, mientras que el 66% destacó los momentos espontáneos e inolvidables. Apenas el 28% señaló como prioridad visitar las principales atracciones o los lugares imprescindibles de un destino.

Muchos también parecen sentirse cada vez más cómodos dejando espacios libres en sus agendas. El 88% afirmó que le resulta atractiva la idea de disfrutar unas vacaciones en 2027 sin itinerarios formales ni actividades programadas, mientras que el 80% acostumbra a dejar al menos un día completo sin planes durante algunos de sus viajes.

Además, el 65% aseguró que sus recuerdos vacacionales favoritos suelen estar relacionados con experiencias que no organizaron previamente.

El camping, oportunidad para bajar el ritmo

El camping está particularmente bien posicionado para beneficiarse de este cambio, ya que permite a los viajeros permanecer en un mismo lugar en vez de desplazarse continuamente entre hoteles, atracciones y actividades.

Entre los encuestados, el 84% afirmó que probablemente pasaría un día completo de sus vacaciones en un camping sin salir del recinto durante 2027. Siete de cada 10 también consideran que esta modalidad ofrece mayor libertad para no hacer nada sin sentir que han desperdiciado sus vacaciones.

La experiencia también puede reducir la cantidad de decisiones que deben tomar los viajeros. El 58% afirmó que toma menos decisiones después de llegar a un camping que durante otros tipos de vacaciones, mientras que el 68% considera más fácil dejar que el día transcurra sin horarios ni compromisos.

El mismo porcentaje señaló que, cuando practica camping, las actividades sencillas suelen resultar suficientes. Por otra parte, el 66% considera que pasar un día completamente libre de obligaciones al aire libre le proporcionaría mayor descanso que una jornada programada en un spa o centro de bienestar.

La encuesta también identificó diferencias entre hombres y mujeres. Casi dos tercios de las mujeres campistas (63%) afirmaron que toman menos decisiones después de llegar al lugar de acampada, frente al 52% de los hombres. Asimismo, las mujeres manifestaron sentirse más abrumadas por las responsabilidades cotidianas: el 67%, frente al 51% de los participantes masculinos.

Para las familias, la posibilidad de permanecer en un mismo lugar puede tener un valor especial. Entre quienes suelen practicar camping con hijos menores de 18 años, el 71% afirmó que todavía siente la responsabilidad de organizar y administrar las vacaciones de todos.

Sin embargo, el 80% aseguró tener más paciencia cuando no necesita trasladar a su familia constantemente de un lugar a otro, mientras que el 79% considera que los campings con actividades y servicios dentro de sus instalaciones facilitan el descanso.

Tres maneras de disfrutar haciendo menos

Campspot identifica tres modalidades de las llamadas vacaciones improductivas, cada una concebida para reducir una parte diferente de la planificación de los viajes.

La primera, denominada Campground Cocoon (refugio en el camping), consiste en elegir un lugar de acampada con suficientes servicios, actividades, opciones gastronómicas y contacto con la naturaleza como para no tener necesidad de salir.

Casi siete de cada 10 encuestados (69%) afirmaron que probablemente elegirían este tipo de viaje en 2027, una proporción que aumenta al 86% entre las familias que practican camping. Además, el 66% ya ha pasado prácticamente todas sus vacaciones de camping dentro de las instalaciones, con pocos o ningún plan fuera del recinto.

La segunda modalidad, Site-Seeing, convierte el propio lugar de acampada en la principal atracción. En lugar de elegir un destino por sus monumentos y actividades cercanas, hay quienes buscan escenarios naturales donde el entorno sea el principal atractivo de la experiencia.

El 93% afirmó que probablemente elegiría este tipo de vacaciones en 2027. Los lugares junto al agua encabezan las preferencias: el 78% se inclina por emplazamientos frente a lagos, océanos o playas. Los bosques y las montañas ocupan el siguiente lugar, con el 65%, mientras que los espacios junto a ríos atraen al 62%.

La tercera opción, Repeat Retreat (regreso a un destino conocido), consiste en volver a un camping, una región o incluso al mismo lugar de acampada, en vez de investigar y organizar un viaje a un destino completamente nuevo.

Según la encuesta, el 92% consideraría esta alternativa en 2027, mientras que el 83% ya ha regresado a un destino de camping conocido, en parte porque facilita la planificación. Para el 77% de los participantes, la principal ventaja es conocer la distribución del camping, el lugar de acampada y sus alrededores.

Los resultados sugieren que el atractivo del turismo al aire libre podría depender cada vez más de la sencillez de la experiencia y no tanto de la cantidad de actividades disponibles. Los campings que cuentan con piscinas, parques acuáticos, restaurantes, entretenimiento, acceso a zonas junto al agua y actividades organizadas ofrecen a las familias la posibilidad de compartir tiempo sin necesidad de planificar excursiones a otros lugares.

Para quienes están acostumbrados a llenar cada día de vacaciones con actividades, esta tendencia propone una alternativa diferente: permanecer más tiempo en un mismo lugar, tomar menos decisiones y regresar a casa descansados en vez de agotados.

El informe completo 2027 Outdoor Travel Trend Report está disponible en el sitio web de Campspot

La encuesta fue realizada por Campspot a finales del verano de 2026 entre 2.521 campistas de Estados Unidos y Canadá. Los porcentajes fueron redondeados al número entero más cercano.