Francisca Lachapel revela el sexo de su tercer bebé

Tras ello, el equipo de producción de Despierta América y los presentadores se trasladaron a las afueras del canal para conocer la revelación del sexo.

Con una decoración de globos entre colores azul y rosa, todos realizaron un conteo regresivo para saber la gran noticia: Francisca será mamá de una niña. Así lo reveló la explosión de humo rosado.

"Así revelamos el sexo del bebé que espero. Dios es bueno. Gracias @despiertamerica por tan bello y especial Gender reveal (revelación de género) ¡se botaron!. Y gracias a ustedes, @genderrevealmiami por tan espectacular decoración y organización, por siempre contratados. Mi gente, la princesa soñada está en camino", expresó la conductora dominicana.

"Un día guardado en mi corazón. Raffaella Eleanor te estamos esperando con mucha alegría y amor", agregó en otro post de Instagram, al dar así el nombre de su próxima pequeña.

Familia de Francisca Lachapel

El 31 de enero, Francisca Lachapel y Despierta América informaron sobre el tercer embarazo de la también modelo.

"Estamos muy contentos, ahora sí me emocioné, vamos a tener un tercer hijo, y nada, muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiera y que me cuida, que me apoya, que me valora. Un hogar donde mis niños sean felices y sanos. Estoy feliz, entonces, ahora este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último (risas)", dijo conmovida la presentadora.

Lachapel es esposa de Francesco Zampogna. Producto del matrimonio son padres de Gennaro, de 3 años; y Franco, de 11 meses.