Fuerza Regida y Grupo Frontera nominados a los MTV VMAs 2025

MIAMI.- Los exponentes de la música regional mexicana Fuerza Regida y Grupo Frontera han sido nominadas a los Premios MTV Video Music Awards en la categoría de mejor grupo. Asimismo, la banda angelina de indie pop The Marias, famosa por interpretar canciones en inglés y español, también fue nominada.
Pese a que los VMAs ya habían revelado su lista de nominados, las menciones en las categorías sociales mejor grupo y canción del verano se dieron a conocer el viernes 29 de agosto.
Las tres agrupaciones compiten junto a los representantes del K-pop BLACKPINK y Seventeen, ganadores del premio a mejor grupo en los dos últimos años, aespa and Stray Kids y KATSEYE. Desde que la categoría fue revivida en 2019, el galardón se ha quedado en manos de este género musical. BTS lo ganó cuatro veces.
Los Backstreet Boys, que ganaron en 1998 por Everybody (Backstreet’s Back), y Coldplay, que ganó en 2003 por The Scientist, también fueron nominados.
Los fanáticos podrán votar en las historias de Instagram de MTV hasta el domingo 7 de septiembre a las 11 a.m. ET.
Lista completa de nominados
Canción del Verano
Addison Rae – “Headphones On” – Columbia Records
Alex Warren – “Ordinary” – Atlantic Records
Benson Boone – “Mystical Magical” – Night Street Records/Warner Records
BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – “All the Way” – UnitedMasters
Chappell Roan – “The Subway” – Island
Demi Lovato – “Fast” – Island
Doja Cat – “Jealous Type” – Kemosabe/RCA Records
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – “Golden” – Republic Records/Visva Records
Jessie Murph – “Blue Strips” – Columbia Records
Justin Bieber – “Daisies” – Def Jam Recordings
MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (FLY) (Remix)” – gamma.
Morgan Wallen feat. Tate McRae – “What I Want” – Big Loud Records/Mercury Records
Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – “Love Me Not” – Atlantic Records
Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island
sombr – “12 to 12” – SMB Music/Warner Records
Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1 The Movie)” – Atlantic Records
Mejor Grupo
aespa
All Time Low
Backstreet Boys
BLACKPINK
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
KATSEYE
My Chemical Romance
SEVENTEEN
Stray Kids
The Marías
twenty one pilots