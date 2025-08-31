domingo 31  de  agosto 2025
MÚSICA

Fuerza Regida y Grupo Frontera nominados a los MTV VMAs 2025

Los fanáticos podrán votar en las historias de Instagram de MTV hasta el domingo 7 de septiembre a las 11 a.m. ET.

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los exponentes de la música regional mexicana Fuerza Regida y Grupo Frontera han sido nominadas a los Premios MTV Video Music Awards en la categoría de mejor grupo. Asimismo, la banda angelina de indie pop The Marias, famosa por interpretar canciones en inglés y español, también fue nominada.

Pese a que los VMAs ya habían revelado su lista de nominados, las menciones en las categorías sociales mejor grupo y canción del verano se dieron a conocer el viernes 29 de agosto.

Lee además
 Xavier Suárez.
ELECCIONES 2025

Veterano político de Miami se siente con fuerza para barrer a contrarios por la alcaldía
Una imagen muestra el cartel oficial del 82º Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia antes de la ceremonia de apertura, el 25 de agosto de 2025.
SÉPTIMO ARTE

Cine argentino dice presente en Venecia, pese a recortes del gobierno

Las tres agrupaciones compiten junto a los representantes del K-pop BLACKPINK y Seventeen, ganadores del premio a mejor grupo en los dos últimos años, aespa and Stray Kids y KATSEYE. Desde que la categoría fue revivida en 2019, el galardón se ha quedado en manos de este género musical. BTS lo ganó cuatro veces.

Los Backstreet Boys, que ganaron en 1998 por Everybody (Backstreet’s Back), y Coldplay, que ganó en 2003 por The Scientist, también fueron nominados.

Los fanáticos podrán votar en las historias de Instagram de MTV hasta el domingo 7 de septiembre a las 11 a.m. ET.

Lista completa de nominados

Canción del Verano

Addison Rae – “Headphones On” – Columbia Records

Alex Warren – “Ordinary” – Atlantic Records

Benson Boone – “Mystical Magical” – Night Street Records/Warner Records

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – “All the Way” – UnitedMasters

Chappell Roan – “The Subway” – Island

Demi Lovato – “Fast” – Island

Doja Cat – “Jealous Type” – Kemosabe/RCA Records

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – “Golden” – Republic Records/Visva Records

Jessie Murph – “Blue Strips” – Columbia Records

Justin Bieber – “Daisies” – Def Jam Recordings

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (FLY) (Remix)” – gamma.

Morgan Wallen feat. Tate McRae – “What I Want” – Big Loud Records/Mercury Records

Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – “Love Me Not” – Atlantic Records

Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island

sombr – “12 to 12” – SMB Music/Warner Records

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1 The Movie)” – Atlantic Records

Mejor Grupo

aespa

All Time Low

Backstreet Boys

BLACKPINK

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

KATSEYE

My Chemical Romance

SEVENTEEN

Stray Kids

The Marías

twenty one pilots

Temas
Te puede interesar

Asamblea Nacional del Ecuador celebra trayectoria de Pedro Capó

Esposa de Bruce Willis responde a quienes la critican tras entrevista con Diane Sawyer

Lily Collins habla sobre la quinta temporada de "Emily en Paris"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Complicidad?

El País de España "se cuadra" con el régimen de Maduro bajo la sombra de Zapatero

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Dictadura

Medio estadounidense aborda situación en España

Te puede interesar

Imagen referencial.
VULNERABILIDAD

'Green cards' en la mira: entre la extorsión en Cuba y la fragilidad en el exilio

Por Darcy Borrero Batista
Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

Tiburones en medio del océano.
INFORME

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

William McAllister, presidente del sindicato de bomberos de Miami Dade
POLÉMICA

Sindicato de bomberos alerta: Presupuesto de Miami-Dade 'pone en riesgo vidas'