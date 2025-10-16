jueves 16  de  octubre 2025
Fundación Ismael Cala anuncia la Legacy of Light Gala 2025

La Legacy of Light Gala es un evento de alto impacto que reúne a benefactores, figuras culturales y comunitarias comprometidas con la transformación social

Flyer de la Legacy of Light Gala 2025 de la Fundación Ismael Cala.&nbsp;

Flyer de la Legacy of Light Gala 2025 de la Fundación Ismael Cala. 

Captura de pantalla/Instagram/@calafoundation
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Fundación Ismael Cala anunció la Legacy of Light Gala 2025, una experiencia de inmersión única en Cala Botanic Sanctuary, dentro del Cala Center, bajo la temática de Luna Llena. El evento se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m..

El evento promete ser una velada inolvidable que fusiona el encanto de la Habana nocturna con la belleza tropical de sus jardines, y busca celebrar diez años de logros desde su creación con actuaciones en vivo, cena gourmet y experiencias exclusivas, buscando crear conciencia sobre sobre El Vuelo de la Cometa, programa insignia de la Fundación Ismael Cala.

Dicho programa capacita a jóvenes en entornos vulnerables con herramientas de inteligencia emocional, liderazgo consciente y comunicación efectiva, que busca sembrar confianza, resiliencia y oportunidades reales para un futuro más prometedor.

La gala

La Legacy of Light Gala es un evento de alto impacto que reúne a benefactores, figuras culturales y comunitarias comprometidas con la transformación social.

La ocasión ofrece un espacio para conectar, inspirar y convertir la empatía en acción concreta que amplifique no solo el alcance a más países de El Vuelo de la Cometa, sino además la oportunidad - para el 2026 - de implementar dicho programa en su modalidad Virtual para Padres con el objetivo de brindar herramientas prácticas de inteligencia emocional a padres y cuidadores para mejorar la relación con sus hijos, crear espacios seguros y fomentar la empatía, resiliencia y comunicación consciente, así como fortalecer el núcleo familiar y el liderazgo emocional en adolescentes de 11 a 18 años.

Consolidar la Unidad de Investigación y Desarrollo de ICF dedicada a medir impacto, evaluar herramientas pedagógicas y generar innovaciones en inteligencia emocional y liderazgo para jóvenes.

