Fundación Mujer Imagen celebrará gala anual honrando a líderes que ayudan a otros a alcanzar el éxito

Por segundo año consecutivo, este 2019 los premios -que inicialmente estaban destinados solo para mujeres- incluyen nombres masculinos, como el del Dr. Ventura de Paz y el actor colombiano Fabián Ríos.

“Estos hombres están trabajando incansablemente a favor de la mujer. El Dr. Ventura a través de sus centros médicos ofrece muchos programas para las mujeres de escasos recursos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, Fabián Ríos está llevando ayuda a Centro y Sudamérica constantemente, así que reconocer su labor es fundamental”, dijo Calderón.

Sobre la entrega de premios

Conducida por el matrimonio conformado entre los actores Lola Ponce y Aarón Díaz, la gala de Premios Mujer Imagen se llevará a cabo en Jungle Island, evento en que participan las personalidades homenajeadas y donde se compartirá una cena, todo con el fin de celebrar a aquellas mujeres que en su lucha diaria por salir adelante han superado todos los obstáculos para poder alcanzar sus metas.

“Somos 12 mujeres de la junta de Fundación Mujer Imagen, además de Mandy Llanes y Alejandro Rendón, quienes forman parte de la junta directiva de la organización. En esta junta cada integrante trae su propuesta, defiende por qué cree que tienen el mérito de ser premiados, y posteriormente hay una votación”, reveló Calderón sobre el proceso de elección de los 13 nombres homenajeados, entre los que destacan talentos consagrados, empresarios, políticos y nuevos emprendedores.

“Aleyso Bridger, Claudia Márquez y Rashel Diaz estarán premiadas en la categoría Mujeres Proactivas, porque son personas que, a pesar de tener sus propias ocupaciones, sus emprendimientos y actividades, disponen de tiempo para apoyar a otras mujeres para lograr sus metas. Son madres, hijas, esposas, y es muy meritorio que compatibilicen esto con su faceta altruista”.

“La gente tiende a querer ayudar cuando ve a una mujer con un moretón en la cara, cuando ven que estuvo en riesgo de que el marido la matara, pero no hay una cultura de la prevención. No hay capacidad de identificar a estas mujeres que no se sostienen por sí solas, que no cuentan con las herramientas para hacerlo, y que por ende se mantienen en relaciones tóxicas, a ellas queremos ayudarlas a emprender, a buscar un oficio y a salir adelante”, finalizó Calderón sobre la misión de la Fundación Mujer Imagen, creada en 2013.