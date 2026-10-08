FUNDarte presenta programación de octubre

MIAMI.- La organización multidisciplinaria sin fines de lucro, dedicada a la promoción de las artes escénicas, FUNDarte inicia octubre con una programación variada: tres puestas en escena que prometen entretener, reflexionar y conectar con los espectadores a través de la dramaturgia y la danza.

"Octubre es un mes muy importante para FUNDarte porque marca el comienzo de nuestra temporada 2026–2027 con una programación muy diversa. La preparación comienza muchos meses antes e involucra no solamente la parte artística, sino también toda la coordinación de producción, comunicación, promoción y trabajo con los artistas y las distintas sedes", informa Ever Chávez, director ejecutivo de FUNDarte.

El Perro del Hortelano, ZunZún Children’s Fest y La Velada son las tres producciones que FUNDarte invita a disfrutar en este mes, una temporada que da inicio el viernes 9.

"Este año comenzamos con El perro del hortelano, dirigido por Carlos Díaz y producido junto a Teatro El Público con actores y el equipo artístico de Miami, y continuamos con propuestas dirigidas a públicos muy diferentes, como el ZunZún Children’s Fest y La Velada, de la bailaora y coreógrafa española Marta Gálvez. Es una buena representación de lo que busca FUNDarte: crear encuentros entre artistas locales e internacionales y ofrecer teatro, danza, música y actividades para diferentes comunidades y generaciones".

El Perro del Hortelano

El líder de la organización sostiene que esta pieza se desarrolló en diferentes etapas, pues no solo se presenta este mes en Miami, ya había sido estrenada en Madrid.

"El proceso de El perro del hortelano se ha desarrollado en diferentes etapas. Tuvimos un primer período de ensayos con actores de Miami para la premiere que tuvimos en Madrid y posteriormente retomamos el trabajo en octubre, ya muy cerca de las funciones en Miami, con Carlos Díaz y el equipo artístico".

"Más que un montaje realizado de manera continua durante unas pocas semanas, ha sido un proceso que se ha ido construyendo a lo largo de varios meses, permitiendo trabajar la propuesta escénica y esta adaptación de Norge Espinosa Mendoza a partir del texto clásico de Lope de Vega", agregó.

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La obra contará con subtítulos en inglés, lo que permitirá que personas que no hablen el español puedan asistir a las funciones y disfrutar de la pieza.

"La obra se presenta en español con subtítulos en inglés porque para FUNDarte es muy importante que el idioma no se convierta en una barrera para acceder a una propuesta artística. Vivimos en una ciudad profundamente multicultural y multilingüe como Miami, donde tenemos tanto un público hispanohablante como personas que quizás están interesadas en el teatro en español pero no dominan completamente el idioma. Los subtítulos permiten que ese público pueda seguir la historia, comprender los diálogos y disfrutar de una obra fundamental del teatro clásico español".

"Para nosotros también es una manera de ampliar el alcance de la producción y acercar este repertorio a nuevas audiencias".

El Perro del Hortelano, by Teatro El Público Carlos Díaz and FUNDarte (Miami) se presenta en Aventura Arts and Cultural Center, del 9 al 10 de octubre.

ZunZún Children’s Fest

Este mes también regresa el ZunZún Children’s Fest, una propuesta dedicada a la familia y que arriba a este 2026 a su décimo segunda edición.

"Es un programa que FUNDarte viene desarrollando desde hace más de una década y que ya forma parte de nuestra programación dirigida a niños y familias. A lo largo de sus diferentes ediciones, ZunZún se ha convertido en un espacio donde las familias pueden encontrarse con distintas manifestaciones artísticas a través de una programación multidisciplinaria y bilingüe".

El mismo nació con la intención de acercar a los niños a las artes escénicas.

"ZunZún nace precisamente de la necesidad de crear un espacio dedicado a los niños y a las familias dentro de la programación cultural de FUNDarte. La intención es acercar a los más pequeños a las artes escénicas desde edades tempranas y hacerlo de una manera accesible, cercana y divertida".

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"Uno de sus mayores aportes es que no solamente ofrece entretenimiento. También crea una experiencia de aprendizaje y de encuentro cultural. Los niños tienen la oportunidad de entrar en contacto con artistas, historias y expresiones culturales diferentes, mientras que padres, abuelos y otros miembros de la familia pueden compartir esa experiencia con ellos. En una comunidad tan diversa como Miami, creemos que ese encuentro entre generaciones y culturas tiene muchísimo valor".

En este sentido, los organizadores esperan que el público pueda disfrutar y que los niños lleguen al mismo con ganas de aprender nuevas cosas.

"Sobre todo, esperamos que venga con curiosidad y con ganas de participar. ZunZún está pensado como una experiencia para compartir en familia, no solamente como un espectáculo al que uno llega, se sienta y se va. Nos interesa que los niños hagan preguntas, que descubran nuevas formas de expresión y que salgan del festival con ganas de continuar acercándose al arte. Y también esperamos que los adultos disfruten junto a ellos, porque una de las cosas más bonitas de este programa es precisamente esa posibilidad de crear recuerdos y experiencias culturales en familia".

El festival tendrá lugar en el Miami Beach Bandshell, el 18 de octubre a partir de las 2:00 p.m..

La Velada de Marta Gálvez

Por último, FUNDarte invita a La Velada de Marta Gálvez, un proyecto con la bailaora y coreógrafa española Marta Gálvez.

"La Velada forma parte del trabajo que FUNDarte viene realizando hace mas de 20 años, para acercar al público de Miami diferentes miradas sobre el flamenco, incluyendo propuestas que respetan profundamente su tradición pero que, al mismo tiempo, buscan un lenguaje contemporáneo y muy persona".

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"En este caso, el espectáculo de Marta Gálvez producido por Spain Flamenco Arts, propone una experiencia especialmente íntima. No se trata únicamente de una coreografía en la que la música acompaña al baile. En el flamenco existe una conversación constante entre todos los intérpretes: el baile escucha al cante y a la guitarra, la guitarra responde al movimiento y al ritmo, y la percusión ayuda a construir y transformar esa energía".

El espectáculo de danza se presenta en el Aventura Arts & Cultural Center, el 24 de octubre a las 8:00 p.m. y el 25 a las 2:00 p.m..