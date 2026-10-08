jueves 8  de  octubre 2026
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Taylor Swift pide proteger su voz de la IA en el mercado europeo

Esta petición, que afecta al ámbito europeo, complementa otras similares que ya habían presentado sus representantes ante entidades norteamericanas

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Jamie McCarthy

ALICANTE.- La cantante Taylor Swift registró una petición para proteger su propia voz ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, con sede en España) para operar en el mercado de los 27 en todo lo relacionado con bienes y servicios musicales y de entretenimiento.

Esta petición, que afecta al ámbito europeo, complementa otras similares que ya habían presentado sus representantes ante entidades norteamericanas desde hace meses para blindar su voz e imagen de cara a protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA).

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La solicitud, que figura en registro público de la euroagencia con fecha 6 de octubre, se refiere a la frase 'Hey, it's Taylor Swift' ('Hola, soy Taylor Swift') pronunciada por la misma artista y fue tramitada a través de su empresa TAS Rights Management LLC, con sede en Nashville (Tennessee, Estados Unidos).

El registro de la estrella norteamericana llega a la Euroagencia un día después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tramitara una solicitud similar diciendo 'Soy Giorgia Meloni' posiblemente para evitar suplantaciones de la inteligencia artificial (IA).

Derecho de la imagen

Swift pide reservarse ese archivo sonoro para los bienes y servicios recogidos en la clase 41 de la clasificación de Niza de propiedad intelectual, que se refiere a prácticamente todos los aspectos de suministros de música y entretenimiento ya sea por grabaciones, descargas, espectáculos o suministros en línea, incluyendo noticias y entrevistas.

En abril, el despacho a abogados Gerben IP, que representa a la artista, explicó que este tipo de medidas puede proporcionar una capa adicional de protección a la que ofrecen las leyes vigentes sobre el derecho a la propia imagen contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa.

"Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean 'confusamente similares', un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas", añadía.

A partir de la recepción de la solicitud de la cantante, la EUIPO arranca un proceso de evaluación de la petición antes de decidir si concede o no dicho registro, lo cual protegería ese archivo de voz en el mercado comunitario durante diez años.

FUENTE: Con información de EFE

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