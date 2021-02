Gabriel Soto interpone demanda por filtración de video íntimo

Asimismo, el protagonista de la nueva telenovela de Univision, Te acuerdas de mí, aseveró que este tipo de delitos se pagan con cárcel. "La fiscal me está ayudando mucho en este sentido y la demanda está ahí y estoy seguro de que el culpable de haber filtrado esto, o la culpable de haber filtrado esto, va a ir a la cárcel, porque esto se paga con cárcel de cuatro a siete años", expresó Soto, quien aseguró que tiene la plena confianza en que la justicia dará con el responsable.

El actor también aprovechó el momento para recalcar que lo ocurrido fue una violación a su intimidad.

“Yo digo: '¿Qué tiene de malo grabarse?'. Uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral, eso es violación a la intimidad”, dijo Gabriel Soto.