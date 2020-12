Filtran video íntimo de Gabriel Soto en redes sociales

Gabriel Soto todavía no se ha pronunciado sobre el hecho y no se sabe si hablará sobre el tema. No obstante, los usuarios de las redes sociales empezaron a hacer bromas y memes al respecto.

Embed

Lo más observadores aseguran que hay detalles en el video que dejarían al descubierto la identidad del actor, como sus tatuajes.

Embed Pues todo mundo en busca del vídeo de #GabrielSoto pic.twitter.com/TDxuD4KHyk — LuisMauryPuerto (@JoseLuisMaury) December 21, 2020

Gabriel Soto se une así a la lista de otras celebridades de quienes se ha filtrado contenido erótico en redes sociales como David Zepeda, entre otros.

Embed Weeeey, con razón la Geraldine estaba aferrada a #GabrielSoto pic.twitter.com/QIs5alkOWl — Señor Doctor Profesor Patricio. (@GabittOOh) December 21, 2020

Los memes no se han hecho esperar y el actor se posicionó ayer en el top 10 de las tendencias en Twitter con más de 10 mil 700 tuits sobre él.