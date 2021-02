Irina Baeva dice que pagó muy caro su relación con Gabriel Soto

"A lo mejor sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado en un papel que dice 'estás divorciado'. Pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales", destacó Irina Baeva.

La intérprete aclaró que nunca había hablado públicamente sobre el tema por respeto.

Embed

No obstante, Irina Baeva contó que conoció a Gabriel Soto cuando trabajaron juntos en la telenovela Vino el amor y, posteriormente, en la obra ¿Porqué los hombres aman a las cabrones?.

Según el relato de la actriz en aquella oportunidad no estuvieron vinculados sentimentalmente.

"En respuesta a esa honestidad y sinceridad que me dijo que se estaba separando, yo le dije 'ok. Pero para mí es importante dos cosas: no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas; no voy a estar en una relación así. Y dos: si tú quieres tomar una decisión drástica, como tú la quieras tomar, es por ti; no es por mí, no es porque me voy contigo, no es por nada'", afirmó Irina Baeva. "Era muy importante para mí dejarle eso en claro".

La artista aseguró que "me gusta hablar las cosas de frente" y "pedí hablar personalmente" con Geraldine Bazán. "Se lo pedí a Gabriel. Nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie".

Irina Baeva está convencida que "hubo muchos errores" en la forma como se manejó el inicio de su relación con Gabriel Soto porque "hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, cosas ciertas". Y, si bien, al principio fue todo muy complicado e incluso llegó a recibir mensajes con amenazas y deseos de muerte, el tiempo solo ha reforzado su amor.

"Nosotros estamos felices, en una relación sólida, basada en una relación basada confianza y transparencia desde el día uno", comentó. "Es tan (sólida) la situación que nos vamos a casar y vamos a formar una familia".