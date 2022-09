Gabriella Cataño-Salinas celebras sus raíces hispanas

“Cuando comencé el programa hace dos años y medio sentía que todo tenía que quedar perfecto y me estresaba bastante, pero en la actualidad he aprendido a gozar de las imperfecciones. Si un paso de maquillaje no me queda del todo bien, lo uso a mi favor y hago algún chiste en cámara o me río de mí misma. Siento que al público le gusta la autenticidad”, dijo la joven quien también trabaja para NBC, en el espacio 6 in the Mix, donde comparte tutoriales de belleza para el público angloparlante.

“Tener mi segmento Touch Up Tuesday (Martes de retoques) con NBC es demasiado chévere porque allí tengo absoluta libertad creativa. Por otra parte, me encanta que sea en inglés. Yo nací en Estados Unidos y me gusta mucho poder trabajar en ambos mercados como presentadora bilingüe, ambas lenguas representan mi identidad y me ayudan a crecer como profesional”.

Desarrollándose como corresponsal de eventos de belleza y estilo de vida para Somos La Revista y como copresentadora de la transmisión en vivo de SHEIN MÉXICO, espacio que lidera hace 10 meses, y donde llega a más de 200 mil usuarios cada lunes, Gabriella Cataño-Salinas celebra el Mes de la Herencia Hispana asumiendo nuevos retos que la ayuden a consolidar sus destrezas conectándose con el público hispano y anglo, mientras conduce el espacios en directo con los que brinda tribuna a la moda hispana y a los rostros latinos que marcan tendencia.

“Siento que las latinas están impulsando muchas tendencias en el mundo de la belleza y el maquillaje. Veo que muchas han lanzado sus propias marcas de cosméticos y productos para la piel, como mi madre [Adriana Cataño] quien promueve una línea de cuidado facial vegana [Catano Beauty]. Además, el maquillaje, como la moda, es una forma de expresión artística que refleja nuestra identidad, por eso estamos apostando por colores divertidos y looks más arriesgados para definir nuestra multiculturalidad y raíces”, finalizó.

Si desea saber más de Gabriella Cataño-Salinas, visite su perfiles en Instagram @gabriellacatano @catanoglam