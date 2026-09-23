Gabrielle Henry, ex Miss Jamaica, habla sobre caída en el Miss Universo

MIAMI.- A casi un año de sufrir una caída durante la fase preliminar de la 74ª edición del concurso de Miss Universo , la exreina de belleza representante de Jamaica, Gabrielle Henry, ha roto el silencio sobre el accidente que la sacó de competición y le dejó meses de secuela físicas.

Según un comunicado emitido el 8 de diciembre por la Organización Miss Universo, Henry sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes.

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Luego de un tiempo hospitalizada en Tailandia, donde la institución de belleza cubrió los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación, la modelo regresó a su natal Jamaica, donde continúo su hospitalización.

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Declaración de Henry

Recientemente, a través de un ensayo que compartió a la revista People, la médico de profesión abordó cómo han transcurridos los últimos 10 meses, tiempo en el cual no solo se ha sometido a tratamientos para recuperar la movilidad y reaprender funciones básicas, también ha reflexionado sobre la razón por la que vivió el evento traumático.

"Los concursos de belleza ponen a prueba nuestros límites. Nos reta a ir más allá de nosotros mismos, a superar nuestras limitaciones y a representar a las personas a las que servimos con valentía y sin miedo", inicia la modelo.

"Para prepararnos para un simple paseo por ese inmenso escenario, que dura apenas unos segundos, afrontamos noches en vela, rigurosos programas de ejercicio, incontables horas de entrenamiento vocal y el desarrollo de nuestra conciencia social y capacidades intelectuales. Se nos pone a prueba mentalmente mientras fortalecemos nuestra autoconfianza, recordándonos nuestro valor intrínseco en medio de la comparación y la competencia".

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En la misiva, Gabrielle asevera que nunca ha visto los concursos de belleza como una plataforma para exhibir las cualidades físicas de las mujeres, sino como un espacio en el que puede exponerse el poder femenino a través de la promoción de diversas causas.

"Como mujer, siempre he querido mostrar y abrazar el poder de lo femenino. Para mí, los concursos de belleza nunca se han limitado a vestidos elegantes o maquillaje, a pesar de las apariencias. Siempre los he visto como una oportunidad para destacar asuntos de mayor importancia, para visibilizar causas que a menudo se pasan por alto e ignoran. Es una plataforma que empodera a mujeres y hombres para alzar la voz sobre causas que realmente creen que pueden cambiar".

"Eso es lo que los concursos de belleza simbolizaron para mí: una meta cuya búsqueda, espero, inspiraría a otros en el camino".

No obstante, aseveró que nunca pensó que en medio del recorrido tendría que afrontar uno de los episodios más difíciles de su vida.

"No imaginaba que, en el camino hacia esa meta, me encontraría con una prueba completamente diferente que pondría a prueba mis límites. Durante una prueba preliminar en el concurso de Miss Universo del año pasado en Tailandia, caí en un agujero sin protección y sufrí una lesión cerebral traumática que cambió para siempre el rumbo de mi vida. De repente, un momento hermoso se convirtió en un sueño destrozado".

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En este sentido, la modelo de 28 años lamenta que el episodio le haya arrebatado el sueño no solo de representar a su país, sino de crear momentos memorables en el certamen así como cumplir con los propósitos que tenía durante su reinado.

"La recuperación de una lesión cerebral traumática es difícil de describir. Es como si hubieras tenido una experiencia extracorpórea y hubieras regresado a un cuerpo que no es el tuyo. Te preguntas adónde fuiste durante esos breves instantes, esos 20 o 30 minutos de inconsciencia. Vuelves sabiendo que algo dentro de ti se ha desalineado, que algo no encaja, y tratas de comprender qué es exactamente. Tus pensamientos van con retraso y ciertos recuerdos se vuelven difíciles de recordar".

"El concurso de Miss Universo es una oportunidad única en la vida para ser un referente para el país, para una misma y para las mujeres de todo el mundo. Para mí, fue como perder algo más que una oportunidad; perdí la libertad de crear recuerdos que jamás podré replicar ni igualar. Perdí esa oportunidad", culminó.