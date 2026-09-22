martes 22  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Aseguran que Cindy Craford se encuentra devastada por la muerte de su hijo Presley Gerber

Un conocido de los Gerber señaló que tanto Cindy como Rande Gerber, padre de Presley, apoyaron en todo momento a su hijo ante sus problemas y adicciones

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Cindy Crawford se encuentra devastada por la muerte de su primogénito Presley Gerber. A dos días de hacerse público el fallecimiento de su hijo de 27 años, en un centro de rehabilitación, una fuente cercana a la familia aseveró que la supermodelo está desconsolada.

“Cindy está completamente conmocionada por la devastadora muerte de Presley. Está desconsolada”, dijo el informante a People.

Lee además
La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.
SUCESOS

Determinan que causa de muerte de Hayden Panettiere fue una sobredosis accidental
Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California. video
SUCESOS

Autoridades esperan resultados de la autopsia del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber

Otra fuente, cercana a la hermana de Presley, Kaia Gerber, de 25 años, comentó a la revista que la familia estaba en shock.

"Están profundamente apenados. A Kaia le encantaba que Presley hablara tan abiertamente de sus problemas; su familia estaba muy orgullosa de que encontrara fuerza ayudando a los demás", aseveró el insider.

Familia

Un conocido de los Gerber señaló que tanto Cindy como Rande Gerber, padre de Presley, estuvieron siempre al tanto de los problemas de su hijo, apoyándolo en su lucha contra las adicciones y problemas de salud mental.

"Nunca se trató de una situación en la que dos padres de Hollywood estuvieran ausentes. Cindy y Rande no podrían haber apoyado más a Presley. Siempre estuvieron a su lado e hicieron todo lo posible por ayudarlo. La familia siempre ha sido muy unida y Presley era profundamente amado".

Pese a que la autopsia ya fue realizada, las autoridades han pospuesto la revelación de su resultado debido a que solicitaron otras pruebas para dar con la causa exacta de la muerte.

“La investigación continúa y la información disponible es limitada. El fallecimiento fue declarado a las 9:45 horas del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia policial encargada de la investigación”, reza un comunicado que la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles envió a People el lunes 21 de septiembre.

El modelo había hablado abiertamente de sus problemas en diversas oportunidades.

"Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo en el podcast Studio 22 en 2023.

"(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas. Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”, agregó.

Temas
Te puede interesar

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida

Florida registra cuarta muerte por bacteria "comecarne" en 2026

Fiscal asegura que hijo de Rob Reiner no enfrentará la pena de muerte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello confirma: excarcelación de presos políticos no ha sido tema en diálogo con oposición

Las hermanas has ash se presentan en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio 2023 en la vigésima edición de Premios Juventud.
MÚSICA

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Te puede interesar

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU en el sur de la Florida
ASAMBLEA GENERAL

EEUU lleva a la ONU agenda de soberanía, comercio y ofensiva contra cárteles

Por Daniel Castropé
El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso.                
INMIGRACIÓN

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firman un acuerdo de seguridad trilateral al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.
¿Qué dice el pacto?

Trump anuncia construcción de bases militares en Groenlandia tras firma de acuerdo de seguridad en la ONU

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida