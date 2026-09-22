Aseguran que Cindy Craford se encuentra devastada por la muerte de su hijo Presley Gerber

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Cindy Crawford se encuentra devastada por la muerte de su primogénito Presley Gerber. A dos días de hacerse público el fallecimiento de su hijo de 27 años, en un centro de rehabilitación , una fuente cercana a la familia aseveró que la supermodelo está desconsolada.

“Cindy está completamente conmocionada por la devastadora muerte de Presley. Está desconsolada”, dijo el informante a People.

Otra fuente, cercana a la hermana de Presley, Kaia Gerber, de 25 años, comentó a la revista que la familia estaba en shock.

"Están profundamente apenados. A Kaia le encantaba que Presley hablara tan abiertamente de sus problemas; su familia estaba muy orgullosa de que encontrara fuerza ayudando a los demás", aseveró el insider.

Familia

Un conocido de los Gerber señaló que tanto Cindy como Rande Gerber, padre de Presley, estuvieron siempre al tanto de los problemas de su hijo, apoyándolo en su lucha contra las adicciones y problemas de salud mental.

"Nunca se trató de una situación en la que dos padres de Hollywood estuvieran ausentes. Cindy y Rande no podrían haber apoyado más a Presley. Siempre estuvieron a su lado e hicieron todo lo posible por ayudarlo. La familia siempre ha sido muy unida y Presley era profundamente amado".

Pese a que la autopsia ya fue realizada, las autoridades han pospuesto la revelación de su resultado debido a que solicitaron otras pruebas para dar con la causa exacta de la muerte.

“La investigación continúa y la información disponible es limitada. El fallecimiento fue declarado a las 9:45 horas del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia policial encargada de la investigación”, reza un comunicado que la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles envió a People el lunes 21 de septiembre.

El modelo había hablado abiertamente de sus problemas en diversas oportunidades.

"Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo en el podcast Studio 22 en 2023.

"(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas. Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”, agregó.