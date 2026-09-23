miércoles 23  de  septiembre 2026
CONTROVERSIA

Patrimonio de Dolly Parton presenta demanda contra sobrino de la artista

En la demanda se le acusa de proferir amenazas de violencia contra el personal, los socios, los asesores legales y comerciales de Parton

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.&nbsp; &nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. 

 

AFP / BRIDGET BENNET
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- She's Alive, LLC (SAL), empresa creada por Dolly Parton para proteger su legado tras su muerte, presentó una demanda contra Bryean Seaver, sobrino de la artista, aseverando que el que fue jefe de seguridad de la leyenda del country profirió en repetidas oportunidades amenazas contra sus empleados.

Seaver, quien fue el encargado de informar la muerte de la cantante y es hijo de la hermana de Parton, Cassie, se desempeñó como jefe de seguridad de Dolly por más de dos décadas.

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Sin embargo, recientemente fue despedido y el cargo fue asumido por su padre, Larry Seaver.

Querella

En la demanda, presentada el martes 22 de septiembre, She's Alive, LLC (SAL) alegó que Bryean se envalentonó tras el fallecimiento de la estrella, lo que desencadenó en su despido. La compañía también solicitó una orden de restricción temporal contra Seaver, la cual fue concedida.

“El Sr. Seaver comenzó su campaña de amenazas, intimidación y coacción unas semanas antes del fallecimiento de la Sra. Parton… Por escrito, juró ‘destruir toda la marca’ y también le dijo a su abogado especializado en entretenimiento: ‘No soy una persona del mundo del espectáculo. Soy un asesino’”, reza uno de los documentos de la demanda obtenidos por la revista People.

En la querella se asevera que Dolly cuidaba a su familia y buscaba contratar a algunos de sus miembros, cuyas habilidades se ajustaran a las necesidades de sus negocios.

Sin embargo, los encargados del patrimonio de la artista insisten en que antes y posterior a la muerte de la intérprete de Jolene, su sobrino inició una campaña de desprestigio y causar daños económicos. El documento señala también que el hombre llegó a insinuar que lanzaría un podcast para arruinar las colaboraciones con marcas si no recibía un pago.

Ahora, se le acusa de proferir amenazas de violencia contra el personal, los socios, los asesores legales y comerciales de Parton, alegando su pasado como contratista militar.

"Como entidad a la que la Sra. Parton confió la protección y promoción de su legado para las generaciones futuras, SAL debe fomentar un entorno laboral seguro para empleados, asesores y socios, libre de intimidación u hostilidad, en particular la intimidación por parte de un excontratista de seguridad armado", agrega uno de los documentos presentados.

"Sin medidas cautelares, la calculada campaña de los demandados seguirá sembrando el miedo, desestabilizando las operaciones de SAL y causando daños irreparables".

Defensa de Seaver

En un comunicado, Seaver, y su equipo, acusa al mánager de Parton, Danny Nozell, y el Pinnacle Bank, de querer evitar que se cumpla con el deseo de Dolly y destruir el patrimonio.

“Seguimos firmemente decididos a cumplir su última voluntad de proteger a su familia, y nos negamos a ser intimidados por aquellos cuyas acciones creemos que se llevan a cabo de mala fe y con la intención de lucrarse a costa de la vida de alguien que voluntariamente dio tanto”, declararon a TMZ.

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