martes 22  de  septiembre 2026
CINE

Tom Cruise sobre "Digger": "Es la película más original y emotiva que he visto"

Cruise afirmó que, desde los inicios de su filmografía, se ha puesto en la piel de una amplia gama de personajes y géneros, pero nada parecido a su rol en Digger

El actor y productor estadounidense Tom Cruise posa con su Premio Óscar Honorífico en el escenario durante la 16ª edición de los Premios Governors en el salón de baile Ray Dolby del Ovation Hollywood en Los Ángeles el 16 de noviembre de 2025.

El actor y productor estadounidense Tom Cruise posa con su Premio Óscar Honorífico en el escenario durante la 16ª edición de los Premios Governors en el salón de baile Ray Dolby del Ovation Hollywood en Los Ángeles el 16 de noviembre de 2025.

AFP/Michael Tran

LONDRES.- El actor estadounidense Tom Cruise se pone en la piel de un excéntrico magnate petrolero en Digger, su primera colaboración con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la película "más original y conmovedora" que ha visto jamás, según aseguró este martes durante el preestreno mundial del filme en Londres.

El intérprete, de 64 años, fue el gran protagonista de la cita, que transformó este martes la plaza Leicester Square de Londres en un gran plató, con gran parte del elenco principal.

Lee además
Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California. video
CELEBRIDADES

Aseguran que Cindy Craford está devastada por la muerte de su hijo Presley Gerber
La leyenda de la música y embajador de la marca Acrisure, Lionel Richie, durante un concierto en el Anfiteatro Acrisure, el 15 de mayo de 2026 en Grand Rapids, Michigan. 
CELEBRIDADES

Lionel Richie cancela conciertos debido a una intervención cardíaca

Cruise fue el primero en llegar a la alfombra roja, enfundado en un esmoquin combinado con unas botas de estilo cowboy y dedicó cerca de dos horas a hablar con sus fans, antes de atender a la prensa presente en el evento, entre los que se encontraba EFE.

Cruise afirmó que, desde los inicios de su filmografía, se ha puesto en la piel de una amplia gama de personajes y géneros, pero nada parecido a su rol en Digger.

"Esta es, sin duda, la película más original que he visto, que he leído y una de las más conmovedoras que he presenciado", aseguró el actor.

En la piel del magnate Digger Rockwell, Cruise se presenta irreconocible, envejecido con prostéticos y luciendo con un registro cómico -y soez-, lejos de sus papeles habituales de héroe de acción.

Para el actor, es un "privilegio" haber podido llevar un personaje así a la pantalla, pues asegura que es muy consciente a la hora de escoger sus papeles y siempre está en busca de aprender habilidades nuevas y campos interpretativos diferentes para luego poder implementarlas en sus películas.

"Si miras la técnica, en términos de volar aviones, o danza o música, estoy constantemente estudiando estas cosas: arquitectura, arte, historia... ya sabes, y aplico todas esas cosas a cada película, y a veces lleva años", reflexionó Cruise.

Precisamente, Digger, que llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre, es el resultado de siete años de trabajo conjunto de Cruise con Iñárritu, a quien define como un cineasta "único en su género".

El poder y la ambición humana

La cinta se estrena rodeada de un enorme secretismo y solo se han desvelado detalles mínimos de la trama, pues según explica el realizador mexicano a EFE es una película que está hecha para que la gente la vea en el cine y la descubra.

"Es bien difícil decir de qué va sin arruinar la experiencia", aseguró el mexicano.

Aún así, se atreve a adelantar que Digger habla sobre la narrativa; de cómo el poder y la ambición humana son "una cosa muy aterradora y divertida al mismo tiempo".

Además, pone a la audiencia frente a un espejo satírico y con tintes políticos de la situación actual del mundo: "Cuando empezamos, el mundo era muy distinto... y la realidad nos fue alcanzando. Ese fue el reto", comentó Iñárritu.

El cineasta regresa después de cuatro años de parón desde Bardo (2022) y lo hace muy bien rodeado.

Además de Cruise, el elenco se completa con nombres como el de la actriz alemana Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman o Michael Stuhlbarg, entre otros.

Hüller, que vive uno de los momentos más dulces de su carrera, confesó a EFE que aceptó unirse a Digger porque "admiraba" el trabajo del cineasta mexicano.

"Lo conocí, tuvimos una conversación maravillosa. Sentí que era alguien en quien podía confiar y del que quería rodearme. Tiene una gran visión y todas las herramientas para hacer una buena película. Así que quería descubrir cómo trabajaba".

El preestreno mundial de Digger estuvo enmarcado en la llamada Gala Real del Cine (Royal Film Performance), un evento benéfico con el patrocinio de la familia real británica, y contó con la presencia especial de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

Taylor Swift confirma lanzamiento de su nuevo sencillo "Patient Zero"

Determinan que causa de muerte de Hayden Panettiere fue una sobredosis accidental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello confirma: excarcelación de presos políticos no ha sido tema en diálogo con oposición

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Las hermanas has ash se presentan en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio 2023 en la vigésima edición de Premios Juventud.
MÚSICA

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente estadounidense Donald Trump.
ACERCAMIENTOS

La Casa Blanca asegura que primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez será informal y breve

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

Por Julián Varela
Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida
LLAMADO

Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU en el sur de la Florida
ASAMBLEA GENERAL

EEUU lleva a la ONU agenda de soberanía, comercio y ofensiva contra cárteles

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso.                
INMIGRACIÓN

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas