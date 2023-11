Gaby Espino irrumpe en la moda deportiva en colaboración con Win Fitnesswear

“La comunicación que tengo en redes sociales con mis seguidoras siempre me preguntaban: ‘¿qué llevas puesto, qué marca llevas?’. Siempre he tenido ese sueño, eso en la mente: quiero desarrollar una marca deportiva o tener una colección con una marca deportiva… y ahora se dio la oportunidad”, comentó Gaby a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“La marca WIN es una marca establecida desde hace muchos años y es una marca que ya yo usaba desde hace un tiempo y me encantaba. Y me invitaron a hacer esta colaboración, me dijeron: ‘Gabi tenemos una idea, queremos hacer una colección inspirada en la mujer latina y quién mejor que tú para hacerla’”, recordó que así fue como inició todo.

Para la intérprete, el hecho de que la colección se basara en evocar la esencia de la mujer latina fue algo que capturó su atención mucho más, pues ella asegura que la comunidad latina es imparable y siempre sale de su casa con el objetivo de perseguir y alcanzar un sueño.

Proceso creativo

Una vez estrechada la alianza, Espino y Win Fitnesswear iniciaron el proceso creativo desde cero, el cual no solo se basó en la selección de los diseños -unos que Gaby reconoce que se basaron en sus gustos y en el objetivo de que las prendas brindaran a las usuarias, comodidad, pero también sensualidad y realzara sus atributos-, también se seleccionaron los colores, que fueran del gusto de la modelo y se adaptara al sentir latino, así como las telas y patrones con los que se confeccionaría la colección.

“Ha sido súper bonito, algo diferente a lo que yo he hecho y ha tenido una acogida bien chévere”, alegó.

No es su primer paso como emprendedora y empresaria, pues la venezolana desde hace años está sumergida también en el ámbito de los negocios y posee dos estudios de belleza en Estados Unidos.

Sin embargo, reconoció que este proyecto la llenó de alegría, pues es algo que busca enaltecer a la mujer en general, pero especialmente a la latina, comunidad de la que forma parte.

“La mujer en este tiempo es alguien imparable. Hoy en día hacemos de todo: somos mamás, tenemos familias, somos profesionales. Y siempre lo digo, más allá de lo que tengas puesto, es lo que eso te hace sentir: es dedicarte a ti, es regalarte algo con lo que te sientas linda o segura, y no porque el color o la forma te va a hacer sentir segura, sino el hecho de que haces algo por ti y para ti”, señaló.

Y como mujer de negocios, Gaby sabe lo que el público busca: Win Fitnesswear es una marca de ropa peruana, cuyas telas son de Brasil. La tecnología que usan en la elaboración de las mismas tiene como propósito que al estar transpirando por el ejercicio o expuesto a altas temperaturas, quien lleve las piezas se siga sintiendo fresco porque la tela se mantiene fría.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaby Espino (@gabyespino)

Además, asegura que no son piezas que comprimen el área haciendo sentir incomodidad, todo lo contrario: se ajustan a la silueta realzando las formas y permitiendo una cómoda movilidad.

En ese sentido, Gaby también explicó que las telas no transparentan ni acentúan la celulitis, algo que es normal en todas las mujeres.

“Estoy emocionada porque tengo seguidoras en todo el mundo. Es una colección con la que me siento súper identificada, son mis colores favoritos, me encanta la tecnología que utilizan en sus telas: expande en cuatro direcciones; es decir que no te vas a poner el leggin y te vas a sentir súper apretado porque sí, comprime y te forma el cuerpo bonito, pero sin deformarte y apretarte. Simplemente te realza lo que tienes… también tiene algo que se llama budy up que a mí me encantaba y quería que lo tuviera. Es un scrunch en la parte de atrás de los glúteos y te los sube y te los resalta. Se ve bonito y femenino”, detalló.

“Estoy bien contenta porque es una forma de llegarle a toda la gente que nos sigue”, aseveró al tiempo que enfatizó que aunque no te encuentres en Perú o Estados Unidos, la marca tiene presencia a nivel mundial, por lo que a través de la página web puedes adquirir la colección.

La artista señaló que esta colección es una muestra de cómo se define el amor propio. “El hecho de que uses algo que te hace sentir bien te da seguridad, y con la seguridad puedes lograr muchas cosas. Es eso, realzar el amor propio, saber que todo parte desde el amor que tienes por ti y te dedicas porque al final como te trates es lo que van a percibir los demás y así te van a tratar”.

Por ello está plenamente segura de que sus seguidores, y las mujeres en general, disfrutarán de este proyecto.

La pasión de Gaby Espino

Para la venezolana este paso es uno más en su lista de deseos, pues insiste en que no hay día en el que no despierte con un propósito en su mente.

“Yo toda la vida me he dedicado a hacer lo que me apasiona. No sé qué haré en 10 años, pero estaré haciendo algo que me apasiona. No tengo todos los huevos en una canasta. Soy actriz y acabo de terminar dos series que salen en el primer trimestre del 2024, soy presentadora, soy emprendedora desde hace muchos años, y me encanta ir haciendo cosas y siempre estoy inventando algo. Estoy perfeccionando mi inglés, estoy haciendo esto, acabo de abrir mi segundo local, y es algo que me hace sentir bien, que cada día doy un paso más cerca de mis metas, me establezco un plan. Pero eso es lo que siempre digo y tiene que ver mucho con esta colección: llénense de metas, ámense muchísimo y a través de ese amor propio van a conseguir el propósito”.

Sostuvo que cada día es una oportunidad para perseguir los sueños y que lo importante es establecer el plan de acción a seguir para conseguirlo en el plazo que se pueda. En ese sentido, Gaby señaló que es justamente esa actitud la que caracteriza a la mujer latina.

“Uno no se puede quedar estático, no hay nada más rico que despertar en la mañana y tener cosas por hacer. Y así es la mujer y la mujer latinoamericana es así, trabajamos y no solo para sobrevivir sino también por nuestras metas y eso es súper importante”.

Por ello, le recuerda a sus seguidores que es importante el creer en uno mismo para alcanzarlo todo:

“Crean en sus sueños y desarrollen un plan para llevarlos a cabo. Creen un plan y llénense de ilusiones. No se despierten ni un día de su vida sin una meta y sin una ilusión. Siempre lo digo y siempre lo hago, y comparto lo que hago. Me encanta soñar y plasmar esos sueños, eso me llena de tanta satisfacción. Dar lo mejor de ti, convertirte en tu mejor versión. El concepto de éxito para todos es completamente diferente, lo importante es que te llenes de metas, sueños, que te levantes con propósitos, ponerlos en acción, y dedicarnos a los que nos apasiona porque si no se convierte en un simple trabajo para sobrevivir y eso no nos da la satisfacción”, concluyó.