Gaby Espino responde a entrenador tras duras críticas

MIAMI.- La actriz y empresaria venezolana Gaby Espino respondió con contundencia al entrenador Luis Ojeda, luego de que este se burlara de los productos de belleza que ella promociona en sus redes sociales. El enfrentamiento encendió las plataformas digitales y reavivó la polémica sobre los productos estéticos y el rol de las figuras públicas en su promoción.

En un reciente video que circuló en redes, el reconocido entrenador de celebridades Luis Ojeda criticó duramente las cremas anticelulíticas, uno de los productos promovidos por Espino. En tono sarcástico, Ojeda declaró: "Párame esta mie***… No hay una cabr*** crema que te quite la celulitis".

Aunque no mencionó a Gaby Espino directamente, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a la actriz, quien desde hace meses ha sido rostro de campañas de productos como geles reductores y cremas corporales.

La reacción de Gaby no se hizo esperar. A través de un comentario público, la venezolana se dirigió directamente a Ojeda, dejando claro que no tolerará más ataques ni insinuaciones: "Te encanta nombrarme, ¿será por eso que te salgo en el feed? Baby, no me nombres más y sigue con lo tuyo que yo no me meto contigo. Pero bueno, ya veo que esa es la forma que usas para crecer tus redes. Bendiciones".

Otros conflictos

Esta no es la primera vez que Luis Ojeda lanza críticas contra Espino. En abril, junto a la modelo Maripily Rivera, el entrenador cuestionó la autenticidad de los resultados físicos que ella mostraba tras el uso de un gel quemador de grasa. En aquel momento, ambos insinuaron que Espino se había sometido a procedimientos quirúrgicos y no a tratamientos tópicos como los que promocionaba.

Espino, por su parte, defendió con firmeza su postura en redes sociales, asegurando que hablaba desde su experiencia personal: “La envidia es una cosa arrecha… A mí me ha hecho efecto y mi experiencia ha sido espectacular… No miento. Estoy hablando desde mi experiencia”.

Desde entonces, el tema ha generado un debate constante entre seguidores, influencers y expertos, sobre la veracidad de los resultados estéticos prometidos por estos productos, y sobre la ética de las figuras públicas al promocionarlos.

Influencia y polémica

Gaby Espino, quien además de actriz es empresaria digital, ha consolidado una fuerte presencia en redes sociales. Su imagen ha sido clave en la promoción de productos de belleza, salud y bienestar. Sin embargo, esto también la ha convertido en blanco de críticas cuando se cuestiona la eficacia o transparencia de lo que promociona.

Luis Ojeda, por su parte, se ha caracterizado por su estilo directo y sin filtros, generando tanto seguidores como detractores con sus opiniones sobre el mundo fitness y la estética corporal.