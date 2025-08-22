Fiscalía rechaza petición de Sean "Diddy" Combs para un nuevo juicio

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

MIAMI.- La Fiscalía estadounidense solicitó formalmente al tribunal que rechace la petición del rapero y productor Sean Diddy Combs de anular el veredicto del jurado o de concederle un nuevo juicio , argumentando que las pruebas en su contra son abrumadoras y concluyentes.

El caso legal contra Combs ha sido uno de los más mediáticos del último año. En julio de 2025, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos bajo la Ley Mann, que penaliza el transporte de personas entre estados con fines de prostitución. Sin embargo, fue absuelto de cargos más graves como conspiración para el crimen organizado y trata sexual.

Tras conocerse el veredicto, los abogados de Combs solicitaron que se anule el fallo, alegando vaguedad en la ley, falta de intención criminal clara y supuestas inconsistencias en el juicio. Pero el Ministerio Público respondió con firmeza esta semana, solicitando al juez que rechace sin demora dicha petición.

Argumentos de la Fiscalía

La fiscalía sostiene que Combs orquestó cada aspecto de los encuentros sexuales entre mujeres jóvenes, en su mayoría exnovias o trabajadoras sexuales, y hombres adultos, organizando los traslados entre estados y hospedajes en hoteles. Según el expediente, estos eventos, conocidos como freak-offs o noches especiales, se repetían con frecuencia y eran financiados directamente por el artista.

Además, la acusación subraya que Combs grababa los encuentros sin consentimiento y que esas grabaciones habrían sido utilizadas para presionar o manipular a las víctimas. Según los fiscales, esto descarta cualquier argumento sobre consensualidad o estilo de vida alternativo.

“Esto no es simplemente voyeurismo entre adultos. Hubo planificación, coacción y explotación emocional”, declaró uno de los fiscales en el documento oficial entregado al tribunal.

La defensa

La defensa del rapero ha intentado restar peso a las acusaciones afirmando que los encuentros fueron consensuados y que Combs nunca obtuvo un beneficio económico directo.

También alegan que la aplicación de la Ley Mann en este caso representa una violación a sus derechos constitucionales, especialmente en lo relacionado a la libertad sexual y el debido proceso legal.

Además, los abogados insistieron en que la evidencia presentada no prueba intención criminal, y que se trata de un caso moralmente escandaloso, pero legalmente débil.

Próximos pasos

El juez tiene previsto tomar una decisión sobre esta solicitud en las próximas semanas. De ser rechazada, como pide la Fiscalía, Combs enfrentaría directamente la audiencia de sentencia, prevista para el próximo 3 de octubre de 2025.

Cada cargo por el que fue condenado podría acarrearle hasta 10 años de prisión, lo que representaría un duro golpe para su carrera y reputación pública.