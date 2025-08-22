viernes 22  de  agosto 2025
Jennifer López, a un año de solicitar el divorcio: "Me sentía sola, asustada y desesperada"

En agosto de 2024, justo el día en que celebraba dos años de matrimonio con Ben Affleck, Jennifer López presentó la solicitud de divorcio

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

AFP/Neilson Barnard
Por Patricia Guillén

MIAMI.- A un año de solicitar el divorcio de Ben Affleck, Jennifer López confiesa que vivió uno de los momentos más duros de su vida emocional. Sin embargo, hoy se muestra renovada, agradecida y en paz consigo misma.

En agosto de 2024, justo el día en que celebraba dos años de matrimonio con Ben Affleck, Jennifer López tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: presentar oficialmente la solicitud de divorcio. Aunque la relación ya venía arrastrando rumores de crisis, la noticia sorprendió al mundo entero. La fecha legal de separación fue establecida como el 26 de abril, meses antes del anuncio público.

Tras aquel momento, JLo se sumió en un periodo de silencio, alejándose de los focos mientras procesaba lo que estaba viviendo a nivel emocional. No fue sino hasta meses después cuando, con total honestidad, habló del impacto profundo que la ruptura tuvo en ella: “Me sentía sola, extraña, asustada, triste y desesperada. Fue como si todo mi maldito mundo explotara”.

Sanación

Jennifer López no intentó esconder su dolor, pero tampoco se quedó estancada en él. En sus propias palabras, el proceso de sanar fue difícil, pero necesario: “Tuve que pasar tiempo conmigo misma, entenderme, abrazarme en medio de la tormenta. Descubrí que estar en una relación no me define. Yo me defino a mí misma”.

Su enfoque cambió por completo. Decidió priorizar su bienestar, enfocarse en su carrera y, sobre todo, en su crecimiento personal. Dejó claro que no necesitaba una pareja para sentirse plena.

En enero de 2025, el divorcio se hizo oficial, y con ese cierre legal, también llegó una transformación emocional. Jennifer no solo volvió a los escenarios, sino que retomó su vida con más fuerza y claridad.

Hoy, un año después de esa ruptura que marcó un antes y un después en su vida, Jennifer López se muestra emocionalmente renovada. Está girando por el mundo, filmando una nueva película y preparando una residencia artística en Las Vegas para 2026.

Recuperar su centro

Pero más allá del trabajo, lo más importante para ella ha sido recuperar su centro: “Ahora me siento agradecida. Estoy feliz con mis decisiones. He vuelto a mí”.

En julio de 2025, durante un concierto en Barcelona, un fan le gritó una propuesta de matrimonio. Entre risas, ella respondió: “¿Qué? ¡No, gracias! Ya pasé por eso”.

Lejos de sonar amarga, su respuesta fue una muestra clara de autoestima y madurez emocional. Jennifer está en un momento de plenitud personal, sin necesidad de validar su felicidad a través de una relación romántica.

