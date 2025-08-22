viernes 22  de  agosto 2025
Hija de la ex RBD Dulce María debuta como modelo en Brasil

Captura de pantalla/ Instagram/ @dulcemaria
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La hija de Dulce María, María Paula, ha hecho su primer trabajo en el mundo del modelaje a tan solo cinco años de edad. La pequeña protagonizó una campaña publicitaria junto a su madre durante una reciente visita a Brasil, y el tierno momento ha causado revuelo entre los fans de la exintegrante de RBD.

Durante su viaje al país sudamericano, donde Dulce María tiene una gran base de admiradores, madre e hija participaron en una sesión fotográfica para una reconocida marca de zapatos. Las imágenes, compartidas por los medios y en redes sociales, muestran a la cantante y actriz junto a su hija, posando con naturalidad y estilo frente a las cámaras.

La campaña marca el debut oficial de María Paula como modelo infantil, en un contexto que, según explicó el esposo de Dulce María, el productor Paco Álvarez, fue cuidadosamente evaluado por la familia.

“Es una decisión difícil, la verdad. No es fácil tomar esa decisión y sí lo pensamos, pero como es un producto muy afable, muy bonito y la verdad es que la gente de la marca la cuidó mucho, entonces la decisión ya fue en positivo y salió”, comentó Álvarez en declaraciones recientes.

Una faceta tierna

Aunque todavía es muy pequeña, María Paula ya muestra confianza ante los reflectores, una cualidad que podría heredar de su madre, quien comenzó su carrera artística desde niña y ha logrado consolidarse como una figura destacada en la música y la televisión en Latinoamérica.

Dulce María, quien suele mantener la vida de su hija alejada de los focos, ha sido muy selectiva con las apariciones públicas de la pequeña. Este proyecto, sin embargo, parece haber sido una excepción especial, tanto por el contexto profesional como por el cuidado que se brindó a la niña durante la producción.

Las imágenes de la campaña capturan una conexión genuina entre madre e hija, lo que ha sido ampliamente celebrado por los seguidores de la artista. Muchos fans han elogiado la naturalidad, ternura y estilo de María Paula, y algunos ya especulan si podría seguir los pasos de su madre en el futuro.

La campaña publicitaria no solo representa una experiencia única para María Paula, sino también un momento especial en la vida de Dulce María, quien ha sabido equilibrar su faceta como artista, madre y empresaria.

