viernes 22  de  agosto 2025
Reina Camila revela que una plaga de avispas afecta Sandringham

Según The Sun, en la propiedad se han colocado carteles que advierten a los visitantes sobre estos insectos

La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

AFP/ Christopher Furlong /Vía Pool
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La reina Camila reveló que Sandringham, la propiedad que la familia real británica posee en Norfolk y en la que tradicionalmente pasan la Navidad, sufre una infestación de avispas; un problema que ha causado molestias a los monarcas.

La esposa del rey Carlos III expuso la situación durante su visita al Festival Ebor, evento ecuestre organizado por el hipódromo de York -el cual ella patrocina- para inaugurar el nuevo complejo de la pista.

Durante la cita, la reina conoció a Harry y Seline Silk, de miembros de Knavesmire Nectar, a quienes les habló del problema.

Según The Sun, en la propiedad se han colocado carteles que advierten a los visitantes sobre estos insectos. "Tengan en cuenta que la actividad de avispas es alta en esta zona".

"El rey Carlos es conocido por su amor por el medio ambiente, pero todos saben que un exceso de avispas podría ser un problema para los visitantes. Las avispas son una parte fundamental del ecosistema y nadie quiere dañarlas. Este año ha habido muchas más de lo normal, por lo que es un desafío", dijo una fuente al medio.

El tabloide señala que la primavera recopila las condiciones perfectas para que este tipo de insectos y otros se reproduzcan.

El hogar de la reina

La reina también le comentó a Harry y Seline Silk que las avispas han causado problema en su hogar de Wiltshire por la forma en que forman enjambres.

La propiedad a la que hizo referencia fue comprada por Camila en 1996, tras separarse de su primer esposo Andrew Parker Bowles. Aunque en 2003 se mudó a Clarence House con Carlos, entonces príncipe de Gales, decidió mantenerla.

En Ray Mill House la reina cría abejas y la miel que se obtiene de las colmenas es vendida con fines benéficos en Fortnum & Mason.

