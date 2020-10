Gaby Spanic baila en show "Dancing with the Stars Hungría"

Para Gaby Spanic "es un honor ser la primera latina a la que invitan a un programa de esta magnitud que se va a ver en casi toda Europa del Este".

La exparticipante del Miss Venezuela habla con emoción sobre la dinámica de la competencia de baile Dancing with the Stars Hungría.

“Antes de empezar el show uno tiene que tener por lo menos 80 horas de ensayo y como yo llegué hace un mes las otras parejas ya llevan más tiempo que yo ensayando, pero le estoy echando muchas ganas y mi bailarín es espectacular. Toda mi vida he hecho ejercicio, así que eso ayuda. Le estoy echando un camión de ganas. Cada pareja monta su coreografía. Hay un coreógrafo general que checa cómo vamos, pero el bailarín profesional de cada pareja es el que monta la coreografía y se pone de acuerdo con la estrella. Es un trabajo en equipo”, refirió en una entrevista que le concedió a People en Español.

Pero Gaby Spanic no está sola en esta travesía que la llevó de Ciudad de México a Dancing with the Stars Hungría, ya que su hijo Gabriel, de 12 años, la acompaña en el país europeo.

“Lo único que te puedo decir es que me están tratando como una reina y me siento muy honrada y muy feliz”, subraya.

Gaby Spanic hace un balance de su carrera artística.

“Soy tu dueña en primer lugar en México, Tierra de pasiones está en Perú en primer lugar, en Paraguay repetición de La usurpadora en primer lugar, en Colombia está Soy tu dueña en primer lugar... En muchos países se están transmitiendo mis telenovelas y se están posicionando en primer lugar, entonces Gaby Spanic sí es querida, Gaby Spanic sí es amada, Gaby Spanic sí es reconocida y eso a mí me da muchísimo gusto (…) Yo tengo más de la mitad de mi vida trabajando, este año cumplo 33 años de carrera, y esto para mí es una bendición de Dios”.

Gaby Spanic analiza los próximos proyectos profesionales en los que les gustaría incursionar en la pantalla chica.

“A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa. La mujer de Judas también es muy buena historia”, comenta.

No es la primera vez que Gaby Spanic participa en un programa de este tipo. Hace más de cinco años lo hizo en un espacio parecido llamado Baila si puedes.