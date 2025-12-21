Galería de las Colecciones Reales presenta la muestra "Juguetes Reales"

Presentación de la exposición ‘Juguetes Reales’, en la Galería de Colecciones Reales. La exposición reúne objetos relacionados con el ocio y el aprendizaje de la infancia de la monarquía española entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX.

MADRID.- La Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado este martes la exposición Juguetes Reales, la muestra que reúne 375 objetos relacionados con el ocio y el aprendizaje de la infancia de la monarquía española entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX.

"Son piezas bellísimas que nos cuentan mucho sobre nuestro pasado y nos hacen mirar al presente con otros ojos", ha señalado la gerente de Patrimonio Nacional, María Dolores Menéndez.

La exposición, la primera de una serie de pequeñas muestras monográficas que presentarán Colecciones Reales más desconocidas, permite imaginar cómo eran los espacios infantiles en la Corte durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX y cómo los más pequeños de la familia real se divertían en ellos.

Desde una casa de muñecas y maquetas de aviones hasta juegos de mesa, aparatos que simulaban imágenes en movimiento o esferas terrestres, cada objeto rescata la niñez de la monarquía española. Entre los objetos más llamativos está un praxinoscopio -el antecedente del cine-, un carruaje infantil que despertó gran interés entre la prensa en época de Alfonso XIII y una muñeca de fabricación madrileña.

Curaduría

La exposición se articula en seis apartados temáticos que abarcan desde una casa de muñecas hasta juegos de óptica, siempre poniendo en contexto cada pieza a través de fotografías y otras referencias históricas. Tras acercarse al contexto histórico de la colección, el visitante podrá conocer detalles de la Nursery del Palacio Real y los juguetes que albergaba, de los juegos de mesa de la época, el aprendizaje a través del entretenimiento, además de juegos de óptica y sonoros y cómo pasaban los más pequeños de la realeza sus ratos de ocio al aire libre.

La subdirectora de la Galería, Irene Domènech, ha destacado el esfuerzo realizado para reconstruir la esfera íntima de infantas e infantes, sobre todo al tratarse de "objetos efímeros, como son los juegos y juguetes". La comisaria de Juguetes Reales, Esther Lázaro, ha asegurado que la exposición "brinda la oportunidad de descubrir piezas quizá poco conocidas", las cuales facilitan una aproximación a la vida cotidiana de la infancia real.

Las más de 50 de las piezas que forman parte de Juguetes Reales han sido restauradas en los talleres del Palacio Real de Madrid por el equipo de las Colecciones Reales. El público podrá acceder a la muestra de 10 a 20 horas los días laborables y de 10 a 19 horas los festivos.

FUENTE: Europa Press