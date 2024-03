Galilea Montijo revela que fue víctima de violencia y acoso

“Tuve una relación muy tóxica; muy muy tóxica. Me daba cuenta de que yo quería salirme, pero él era demasiado: '¡no, si no eres mía no eres de nadie'", develó la artista en el programa mexicano Netas Divinas, de Unicable, de acuerdo con información reseñada en People En Español .

Galilea Montijo pide ayuda

Asimismo, la conductora de Pequeños Gigantes indicó que tuvo que pedirle ayuda a la madre de la entonces pareja para que apoyara en la separación y así evitar más consecuencia desfavorables.

“Le tuve que hablar a su mamá porque era muy linda conmigo. Le dije: 'señora le suplico, por favor, que mande por su hijo porque si él cree que estoy sola está muy equivocado. Tengo mucha gente que me quiere y que puede ver por mí'", recordó Galilea Montijo.

"(Un día) tomó un cuchillo y me advirtió que si lo dejaba él se mataba. Su mamá le habló y le pidió que regresara a su país", agregó.

La presentadora de 50 años también trajo el acoso y persecución que vivió junto a esta expareja, de quien no dio nombre.

"No quería andar con él, pero caí porque era todo lo contrario. Por eso terminé enamorada y luego se transformó. Me perseguía en un carro. ¡Ay no, no, no, horrible!. Hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó y ya no supe absolutamente nada de él", dijo.

Nacida el 5 de junio de 1973 en Guadalajara (México), Martha Galilea Montijo Torres, conocida en el mundo artístico como Galilea Montijo, ha destacado en la televisión latina como presentadora y actriz en diversas producciones mexicanas e hispanas.

Con respecto a su vida sentimental, se conoce que el 6 de agosto de 2011 contrajo matrimonio con el político, deportista y empresario Fernando Reina Iglesias en Acapulco, Guerrero. La ceremonia civil fue presidida por el Juez y alcalde de la ciudad Manuel Añorve Baños. Producto de este enlace tuvo un hijo en común llamado Mateo, que nacido en 2012. En 2023 la pareja anunció su separación y divorcio.