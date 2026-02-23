Karla Souza nos revela su cara oculta en la serie "56 Days"

56 Days es una historia llena de erotismo, suspenso y violencia. Cortesía/ Amazon MGM Studios

Ya está en Prime Video el thriller erótico 56 Days. Basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard, la historia se desarrolla como un díptico con saltos en el tiempo que juega con la percepción del espectador. En el pasado, conocemos la intensa relación entre Ciara Wyse (Dove Cameron) y Oliver Kennedy (Avan Jogia), dos jóvenes misteriosos que se conocen de manera fortuita. Llevados por el deseo y la idealización, la pareja se entregará al placer mintiéndose el uno al otro para conservar su burbuja de amor.







En el presente, 56 días después, el relato pone el foco en una investigación policial alrededor de un asesinato que ocurrió en el apartamento de Oliver. Es así como conocemos a Lee (Karla Souza) y Karl (Dorian Missick), dos policías que intentarán resolver el rompecabezas creado por los amantes donde nada es lo que parece.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la actriz Karla Souza (ganadora del Emmy, conocida por aclamadas series como How To Get Away with Murder, The President), quien contó sobre su meticuloso proceso creativo para darle vida a su personaje, la dinámica actoral con sus compañeros en el set, las complejas capas de la historia y lo que espera que la audiencia se lleve luego de resolver el misterio que 56 Days plantea.

