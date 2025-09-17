Renuncian abogados del equipo legal de Daddy Yankee en pleito corporativo

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida.

MIAMI.- El pleito legal que enfrenta Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee , sumó un nuevo capítulo con la renuncia de dos de las abogadas que integraban su equipo de defensa.

Las licenciadas Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, madre e hija, notificaron al tribunal su decisión de apartarse del caso en medio de la disputa corporativa que el exreguetonero mantiene con su exesposa Mireddys González Castellanos y su excuñada Ayeicha González.

La moción de renuncia fue presentada formalmente, y junto con ella solicitaron que se conceda a Ayala un plazo de 30 días para reorganizar su representación legal.

A pesar de estas salidas, el abogado Carlos Díaz Olivo continúa como parte del equipo de defensa del artista.

Pleito legal

El conflicto legal se remonta a diciembre de 2024, tras el anuncio del divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, después de casi tres décadas de matrimonio. Desde entonces, el proceso se ha expandido a varios frentes judiciales en San Juan, Carolina y la jurisdicción federal.

En disputa se encuentran la disolución del matrimonio, el control de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., así como alegaciones de incumplimiento de acuerdos previos y supuestas transferencias millonarias. También se ha solicitado la designación de un administrador judicial para supervisar las operaciones corporativas vinculadas al artista.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones específicas que llevaron a las abogadas Torres Colberg y Colberg Birriel a presentar su renuncia. La salida de ambas genera interrogantes sobre los próximos pasos en la estrategia legal de Daddy Yankee y el impacto que este cambio podría tener en un proceso que sigue acaparando la atención mediática y judicial en Puerto Rico.