Gary Nader Art Centre presenta la exhibición "De Picasso a Botero"

La exposición podrá visitarse del 5 de diciembre de 2025 al 28 de marzo de 2026 en el Gary Nader Art Centre en Miami

Muestra De Picasso a Botero por Gary Nader Art Center.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MAIMI.- Gary Nader Art Centre anuncia De Picasso a Botero, una muestra que será presentada con motivo del Art Basel Miami 2025. La exhibición invita a descubrir el vibrante diálogo visual entre Pablo Picasso y Fernando Botero, dos artistas que rompieron moldes para redefinir el arte desde una visión personal, audaz y revolucionaria.

Más allá de los estilos, las épocas o las geografías, esta exposición pone en foco lo que ambos maestros comparten en esencia: una vocación por desobedecer. A través de obras emblemáticas y series poco vistas, la muestra explora cómo Botero y Picasso rompieron con los cánones académicos, reescribieron los géneros clásicos y elevaron el estilo por encima del tema como principal motor creativo.

Exhibición

Distribuida en secciones temáticas, la exposición confronta sus naturalezas muertas, sus desnudos desproporcionados, sus visiones de la tauromaquia y del circo, revelando cómo la deformación —ya sea explosiva o contenida— se convierte en un manifiesto visual.

La experiencia que invita a descubrir cómo el estilo, en manos de Picasso y Botero, se convierte en una poderosa herramienta de libertad, ironía y sensualidad.

Uno de los momentos más destacados de la exposición será la presentación de una obra inédita de Pablo Picasso, que será exhibida por primera vez ante el público.

La curaduría de esta exposición está a cargo de Gary Nader, reconocido por su trayectoria como coleccionista, galerista y promotor del arte moderno y contemporáneo, y considerado el mayor coleccionista privado de obras de Fernando Botero en el mundo.

Como apasionado conocedor de la obra de ambos maestros, Nader ofrece una lectura audaz y personal que celebra el genio, la rebeldía y la potencia estética de estos creadores universales. "El arte no se trata de representar la realidad, sino de reinventarla desde una visión única. Tanto Picasso como Botero entendieron eso con una audacia feroz”, manifestó sobre la muestra.

