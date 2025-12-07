Gary Nader celebra cuatro décadas elevando a Miami como capital del arte

MIAMI.- El C entro de Arte Gary Nader celebró una gala privada en honor a los 40 años de trayectoria de Gary Nader como uno de los líderes que ayudaron a consolidar Miami como destino cultural. La velada reunió a coleccionistas, líderes culturales, artistas e invitados internacionales para celebrar un legado que ha transformado la visibilidad y la apreciación global del arte latinoamericano durante cuatro décadas.

Este encuentro inauguró la Semana del Arte con la inauguración de Picasso a Botero, oficialmente presentada el 3 de diciembre y en exhibición hasta el 28 de marzo de 2026. Con obras excepcionales de Picasso y Botero inéditas, la muestra se erige como una de las propuestas curatoriales más representativas de la Semana del Arte de Miami, presentando un poderoso diálogo entre las figuras más emblemáticas del modernismo europeo y la fuerza expresiva del arte latinoamericano contemporáneo.

Celebración y legado

La gala comenzó con una cena privada e íntima, donde distinguidos invitados honraron la trayectoria de Gary Nader y la evolución de un proyecto cultural que se ha expandido constantemente a lo largo de cuatro décadas.

La velada se caracterizó por un ambiente cálido, la presencia de coleccionistas y colaboradores internacionales, y la presentación de una visión curatorial que continúa posicionando a Miami como la capital cultural de las Américas.

La noche concluyó con una vibrante actuación en vivo de Cimafunk, producida por Emilio Estefan.

La apertura de De Picasso a Botero amplificó la importancia del aniversario, ofreciendo un recorrido exhaustivo por algunos de los diálogos artísticos más influyentes de los siglos XX y XXI. Entre las obras más destacadas se encuentran dos extraordinarias obras inéditas:

Dos Niños (1954) de Pablo Picasso, ofrece una ventana única a la vida personal de Picasso, su fascinación por la infancia y su enfoque evolutivo del retrato y la expresión.

Flores (2000) de Fernando Botero, un ejemplo excepcional de su dominio del volumen sensual, la proporción y la riqueza cromática.

Estas obras anclan la narrativa de la exposición, que subraya el puente intelectual y estético entre el modernismo europeo y la innovación latinoamericana, y el papel central de Picasso y Botero en la configuración de la cultura visual contemporánea.

Una selección curada de obras maestras de reconocidos artistas latinoamericanos cuyas contribuciones han redefinido el discurso artístico regional e internacional.

Presentada durante la Semana del Arte de Miami, la exposición refuerza la posición de la ciudad como referente internacional del arte y reafirma el papel fundamental de Gary Nader en esa evolución cultural.

40 años de impacto

Desde la apertura de su primera galería en 1985, Gary Nader ha sido fundamental en ampliar la visibilidad y valoración global del arte latinoamericano, construir una de las colecciones privadas más importantes de la obra de Fernando Botero, y crear un ecosistema cultural único —Centro de Arte Gary Nader, Museo Nader, Botero Immersed y Parque de Esculturas Nader— que continúa fortaleciendo la identidad artística de Miami.

Este aniversario no solo celebra un legado extraordinario, sino que también marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento, colaboraciones internacionales y una programación ampliada.