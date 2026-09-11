Honran a la banda U2 como Persona del Año de MusiCares 2027

MIAMI.- La banda irlandesa U2 con el galardón Persona del Año de MusiCares 2027. El homenaje celebra no solo la trayectoria de la agrupación y su impacto en diferentes generaciones, también destaca la labor humanitaria que sus miembros han tenido con diferentes causas.

Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de Grabación y MusiCares, manifestó en un comunicado de prensa el orgullo que desde ambas instituciones se tiene por este reconocimiento.

“Estamos honrados de celebrar y reconocer a U2 como la Persona del Año de MusiCares de este año. Su impacto va mucho más allá del escenario. No solo su música ha definido generaciones, sino que también han sido ejemplares en su dedicación al trabajo humanitario y en usar su plataforma para el bien. Estamos muy emocionados de reunirnos para honrar su arte colectivo y su compromiso de devolver algo en esta noche tan especial", reza el escrito.

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La trigésima tercera edición de esta gala anual benéfica se llevará a cabo el 5 de febrero en el Peacock Theater de Los Ángeles, dos noches antes de los premios Grammy.

Agradecimiento

De esta manera, U2 se convierte en la cuarta banda en recibir el honor. Previamente fueron honrados Fleetwood Mac (2018), Aerosmith (2022) y Grateful Dead (2025).

“Somos grandes admiradores de MusiCares y de las líneas de vida que brindan en el increíble grupo de talento que es la industria de la música. Llevamos grabando y haciendo giras durante 50 años gracias a ese grupo, desde productores e ingenieros hasta carpinteros y técnicos. Persona del Año no podría ser un mejor título, ya que son las personas con las que hemos tenido la suerte de trabajar, y por supuesto nuestra indomable audiencia, que nos ha dado la oportunidad de seguir haciendo música y seguir sacudiendo las cosas en temas que realmente nos importan. Es un gran honor, y estamos muy emocionados de estar en primera fila de nuestro primer concierto de U2… sabemos que nos van a superar”, reza una declaración conjunta de los músicos.

En 2003, MusiCares honró a Bono, líder de la agrupación, como individuo en la gala Persona del Año de MusiCares.

Con este reconocimiento, Bono se convierte en la primera persona en ser homenajeada tanto individualmente como en grupo por MusiCares.