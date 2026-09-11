viernes 11  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Increíbles historias de famosos que esquivaron la tragedia del 11 de septiembre

La jornada del 11-S dejó relatos de sobrevivientes que estuvieron a punto de encontrarse en el epicentro de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono

Gwyneth Paltrow asiste a la 32.ª edición de los Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall, el 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Gwyneth Paltrow asiste a la 32.ª edición de los Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall, el 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Emma McIntyre/FilmMagic
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Al cumplirse veinticinco años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se conmemoran historias de supervivencia que demuestran cómo pequeños imprevistos, desvíos de itinerario o retrasos de minutos cambiaron el destino de miles de personas.

Entre los testimonios recopilados con el paso de los años, destacan los de reconocidas figuras del cine, la música y la televisión internacional, cuyas vidas quedaron marcadas por giros afortunados e inesperados en medio de la tragedia.

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Desde vuelos perdidos por retrasos hasta reuniones canceladas a última hora, la jornada del 11-S dejó relatos de sobrevivientes que estuvieron a punto de encontrarse en el epicentro de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono.

Itinerarios modificados

Uno de los casos más documentados es el del creador de la serie animada Family Guy, Seth MacFarlane, quien tenía previsto abordar el vuelo 11 de American Airlines desde Boston hacia Los Ángeles, el primer avión impactado contra la Torre Norte del World Trade Center.

Debido a una confusión con el horario transmitida por su agente de viajes y una resaca de la noche anterior, el productor llegó al aeropuerto con diez minutos de retraso, perdiendo el embarque por un margen mínimo.

De forma similar, el actor Mark Wahlberg tenía reservados billetes en ese mismo trayecto junto a un grupo de amigos. Sin embargo, días antes decidieron cambiar sus planes para asistir a un festival de cine en Toronto, Canadá, cancelando su pasaje en el vuelo comercial.

Por su parte, el rey del pop Michael Jackson tenía agendada una reunión de negocios en la parte superior del World Trade Center esa misma mañana.

La reunión no se concretó debido a que el cantante se quedó dormido tras quedarse conversando hasta altas horas de la madrugada con su madre, Katherine Jackson, evitar así su presencia en el complejo financiero al momento de los impactos.

Encuentros fortuitos

Las historias también abarcan a personalidades que, sin estar en los aviones, evitaron encontrarse en las zonas de riesgo por contingencias del tráfico cotidiano.

Sarah Ferguson, duquesa de York, tenía programada una visita a las oficinas de su organización benéfica Chances for Children, ubicadas en el piso 101 de la Torre Norte. Sin embargo, un embotellamiento en las calles de Nueva York tras una entrevista televisiva retrasó su llegada más de 20 minutos.

En el caso de la actriz Gwyneth Paltrow, un encuentro fortuito mientras conducía por Manhattan hizo que se detuviera ante una peatón que cruzaba la calle fuera del paso peatonal. Años más tarde, la transeúnte, una joven llamada Lara Lundstrom Clarke, contactó a la actriz para revelarle que la breve pausa ocasionada por su vehículo le hizo perder el tren que la llevaría a su trabajo en la planta 77 de la Torre Sur, salvándole la vida.

Estas historias de supervivencia continúan formando parte de las memorias del 11 de septiembre, recordando el impacto humano y las circunstancias extraordinarias que rodearon a una de las fechas más trágicas de Estados Unidos.

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