Príncipe Harry se concentra en compromisos benéficos tras regreso a Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- El príncipe Harry concentra su regreso al Reino Unido en cumplir con diversos compromisos con organizaciones benéficas . Así lo informó una fuente cercana al duque de Sussex a la revista People.

Este mes, el segundo hijo del rey Carlos III y la difunta princesa Diana asistirá a los Premios Invictus, evento inaugural que celebra su Fundación Invictus Games y rinde homenaje a algunas de las personas involucradas.

REALEZA Aseguran que el príncipe Harry ha hablado con su padre desde el regreso al Reino Unido

Posteriormente, viajará a Birmingham para otro evento relacionado con los Juegos Invictus, donde participará en un duelo de pickleball con otros veteranos y se reunirá con 200 estudiantes. Harry también asistirá a la próxima entrega de los premios WellChild, organización de la que es mecenas.

Harry también tiene previsto asistir a la reunión anual de la Iniciativa Global Clinton de Bill y Hillary Clinton en la ciudad de Nueva York los días 22 y 23 de septiembre.

Regreso a Reino Unido

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron regresar a vivir a Reino Unido junto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, se ha cuestionado el motivo por el que la pareja se vio en la necesidad de cambiar su residencia.

La información sobre los compromisos del príncipe llegan días después de que el rey expresara que los duques continúan firmes en su decisión de mantener su privacidad y no son miembros activos de la familia real.

Sin embargo, una fuente cercana a la pareja rechazó el comunicado exponiendo que Harry y Meghan son figuras públicas: "El público sabe quiénes son. Lamentablemente, la idea de que puedan llevar una vida normal y "privada" no es realista".