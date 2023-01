Gata de Taylor Swift es la tercera mascota más rica del mundo

MIAMI.- Olivia Benson, una de las gatas de la cantante Taylor Swift , es la tercera mascota más rica del mundo, según la encuestadora All About Cats. Según el reciente informe de la página, la felina posee un patrimonio de 97 millones de dólares.

“Olivia ha encontrado el éxito fuera del mundo de influencers de Instagram. La gata, de raza Scottish fold, logró hacer su fortuna apareciendo junto a su dueña en varios videos musicales, con su propia línea de productos y cameos en muchos anuncios comerciales de gran presupuesto”, reza el comunicado de All About Cats.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Más allá de los videoclips de Taylor, Olivia, cuyo nombre se debe al personaje de Mariska Hargitay en la serie Law & Order: Special Victims Unit, también ha protagonizado comerciales para empresas como DirectTV, Diet Coke y AT&T.

Asimismo, Olivia ha hecho apariciones en giras de la cantante, como lo fue en All Too Well, en donde hizo presencia en un video que se difundió durante el intermedio del concierto, en compañía de Meredith, la primera gata de Taylor Swift.

Aunque la artista ha manifestado su amor por sus otros gatos, ni Meredith ni Benjamin pudieron destacar en All About Cats.

La lista es encabezada por un pastor alemán llamado Gunther VI, can que posee una fortuna que se estima alcanza los 500 millones de dólares, y en el segundo lugar está una gata llamada Nala, que tiene un valor de 100 millones de dólares.

Olivia, pese a ocupar el tercer lugar, superó a los cinco perros de Oprah, al gato del diseñador Karl Lagerfeld, Choupette, y al cachorro Pontiac de la difunta Betty White.

FUENTE: REDACCIÓN