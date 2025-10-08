Gene Simmons hospitalizado de emergencia tras accidente automovilístico

MIAMI.- Gene Simmons , miembro fundador de la banda de rock KISS , fue hospitalizado en Malibú tras perder el conocimiento al volante de su auto y estrellarse en una autopista. De acuerdo a NBC4 Los Ángeles, en este momento se encuentra recuperándose en su casa.

El medio también informó que Simmons, de 76 años, declaró a los agentes que acudieron al lugar que se desmayó mientras conducía por la Pacific Coast Highway y chocó contra un automóvil aparcado.

Un portavoz de la comisaría de Lost Hills confirmó a la revista People un incidente que coincide con la descripción del accidente de Simmons, aunque no se ha identificado al conductor implicado, quien fue trasladado al hospital para recibir tratamiento.

NBC4 identificó al conductor como Simmons e informó que su camioneta se desvió por varios carriles antes de impactar al vehículo estacionado.

La esposa del músico, Shannon, declaró al medio que su marido se está recuperando en casa y señaló que los médicos le cambiaron la medicación recientemente.

KISS en nueva gira

El incidente ocurre justo antes de que KISS se presente juntos por primera vez desde que se retiraron de los escenarios en 2023. La banda detrás de I Was Made for Lovin' You se reunirá en Las Vegas en noviembre para el evento KISS Army Storms Vegas, que celebra su 50.º aniversario como banda.

Recientemente, Simmons fue noticia por una entrevista con Ultimate Classic Rock, en la que habló sobre el dinero y destacó cuánto disfruta ser rico. Los comentarios surgieron después de que defendiera la venta de un paquete de más de $12,000 para un asistente personal que trabajara para él durante su próxima gira.

"Lo único que hice fue intentar descubrir cómo volverme poderoso y ganar mucho dinero para sobrevivir. En realidad, lo único que hace el dinero es darte la libertad de hacer lo que realmente te gusta. Es mejor ser rico que pobre, de verdad. Y si eres un miserable, sigue siendo mejor ser un rico miserable. Eso es todo lo que he intentado hacer", expresó el bajista de una de las bandas de rock más influyentes de la historia.