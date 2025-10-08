miércoles 8  de  octubre 2025
Exesposo de Cardi B se sincera sobre errores cometidos en su matrimonio

El exmiembro de Migos habló con Keke Palmer sobre la separación de quien fuera su esposa durante siete años

Cardi B.&nbsp;

Cardi B. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una reciente entrevista, el rapero Offset compartió una de las razones que contribuyeron al final de su matrimonio de siete años con Cardi B, quien solicitó el divorcio en julio de 2024.

"Debería haberla respetado mucho más. Tomé malas decisiones como hombre, como pasarme de la raya", explicó el exmiembro de la agrupación Migos durante su intervención en el podcast de Keke Palmer, Baby, This is Keke Palmer.

Offset, quien comparte con la rapera tres hijos en común: Kulture, de 7 años, Wave, de 4, y Blossom, de 13 meses, admitió que su infidelidad fue parte de la razón por la que la intérprete de Bodak Yellow terminó su matrimonio. Aseguró que es una decisión que respeta.

"Por eso, cuando ella se fue, tuve que asumirlo. Fui egoísta, ¿sabes a qué me refiero? Y puedo admitirlo como hombre. Soy un hombre adulto", agregó.

Sin embargo, a pesar de sus errores, el rapero piensa que ambos cometieron errores que agravaron la relación. . "Hice muchas que estuvieron mal. Y hubo cosas que ella también hizo mal."

Declaraciones de Cardi B

Cardi, quien actualmente espera su primer bebé en conjunto con su novio Stefon Diggs, compartió previamente sus propias reflexiones sobre el divorcio.

"Sentí que el amor se moría. Desde mi punto de vista, desde el de él, me sentí muy sola porque elegí estar sola", explicó en una entrevista.

"Me tomó meses para que el corazón dijera: 'Ya está'.' En lugar de mi boca y mi cerebro. Mi corazón tenía que decir: 'Ya está'. Porque podías decirlo y actuar, pero incluso si actúas, no se acaba hasta que se acaba", agregó.

En cuanto al estado de su divorcio, la artista detrás de Money compartió que todavía espera a que su exmarido firme los papeles del divorcio que ella introdujo hace más de un año. Sin dar detalles, explicó que la separación no ha sido pacífica, y que se está manejando en la corte.

