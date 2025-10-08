miércoles 8  de  octubre 2025
Francia Raisa aborda rumores de pelea con Selena Gómez

En 2017, Raisa le donó un riñón a Gómez luego de que a la protagonista de Only Murders in the Building le diagnosticaran lupus

Selena Gómez y Francia Raisa.

Selena Gómez y Francia Raisa.

Captura de pantalla/Instagram/@selenagomez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz Francia Raisa rompió el silencio sobre los rumores de pelea y distanciamiento con su vieja amiga Selena Gómez, que surgieron en redes sociales luego de que no asistiera a la boda de la cantante con Benny Blanco, celebrada en septiembre.

Durante una entrevista grabada antes de la ceremonia, Raisa desmintió estas especulaciones, asegurando que ella nunca se ha pronunciado en público sobre el supuesto pleito.

“Bueno, lo que me estás preguntando ahora mismo es una tontería que ha salido en los medios. Hay demasiados rumores, y yo nunca he dicho nada", expresó.

En 2017, Raisa le donó un riñón a Gómez luego de que a la protagonista de Only Murders in the Building le diagnosticaran lupus. Quienes padecen esta enfermedad tienen un sistema inmunológico hiperactivo que puede atacar sus tejidos y órganos sanos.

Desde entonces, la noticia de un distanciamiento entre ambas ha salido a la luz en diferentes oportunidades. Incluso se llegó a comentar que Raisa estaba enfadada al enterarse de que la cantante no estaba siguiendo los protocolos sanitarios tras la cirugía.

"Cuando dijeron que me había enojado o algo así porque Selena estaba fumando, yo ni siquiera al tanto de ese rumor”, explicó.

Al ser cuestionada sobre su asistencia a la boda entre su amiga y Benny Blanco, la actriz de How I Met Your Father prefirió desviar la conversación.

"Sé que se va a casar y me alegro mucho por ella. Tiene una vida y ahora es multimillonaria. Estoy agradecido de haber podido hacer eso por ella", expresó.

Donación

Cuando le preguntaron qué le diría a una persona que esté considerando donar órganos, Raisa enfatizó que el objetivo del proceso es salvar la vida de alguien, más que de crear un vínculo especial con esa persona.

"Mira, desde el principio los médicos me dijeron que era una donación. Si vas a donar un dólar a St. Jude o a otro lugar, no vas a llamar para decir: 'Oye, ¿qué haces con mi dólar?'", explicó.

A pesar de la ausencia de Raisa, los novios celebraron su día con estrellas como Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Martin Short, entre otros.

