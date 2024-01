Gente de Zona estrena la canción "Por ahí"

El audiovisual muestra a Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de Gente de Zona, llegar a un bar acompañados de sus respectivas parejas, en donde son esperados por un grupo de amigos para que comience el baile y la rumba.

Embed

En la letra de la canción, un hombre a través de redes sociales corteja a la que será su pareja y de forma inesperada ambos triunfan en el amor.

“Y por fin entré / por ahí por ahí… le di lo que se merece / por ahí por ahí… fueron una y varias veces / yo se que eres mala… pero no parece”, versa el coro de la canción. “Lo que tengo con ella es cosa de loco / es más que una enfermedad / a ella le gusta lo que le doy y a mi gusta lo que me da / tiene su encanto y eso me provoca / me gusta tanto, pero está poca”.

El video fue realizado por Pedro Vazquez, al igual que los otros que conforman la serie Demasiado de seis capítulos, que son estrenados a diferentes tiempos y que, juntos, conformarán un video largo.

Por ahí es también el cuarto sencillo del próximo álbum de Gente de Zona titulado Demasiado. Feliz, Demasiado y Ay Martica, han tenido buena aceptación.