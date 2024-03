Gente de Zona honra el legado musical de Celia Cruz

Una colaboración que, a juicio del dúo, es la más importante de su carrera ya que viene “de lo astral y está cargada de iré [bendición]”, aseguraron.

“Muchos grandes artistas han querido hacer esta colaboración con ella. Después de fallecida, sabemos que importantes estrellas de la música pidieron utilizar su voz en distintos temas, pero estas grabaciones no aparecían por suerte para nosotros [risas]. Doy gracias a Dios de que nos tocó este privilegio”, agregó Randy Malcom, músico e intérprete que se dio a conocer a nivel internacional junto a la agrupación cubana Charanga Habanera.

Sobre el lanzamiento

Logrando capturar lo más puro del legado artístico de Celia Cruz junto al contagioso ritmo tropical urbano de Gente de Zona, el popurrí Celia se escuchará con fuerza en el Festival Musical Calle Ocho, que se celebrará el próximo domingo 10 de marzo en pleno corazón de la Pequeña Habana.

“Nosotros llevamos poco más de 10 años radicados en Miami, después de salir de Cuba con el éxito de ‘Bailando’ [colaboración con Enrique Iglesias y Descemer Bueno], y desde que nos establecimos en esta ciudad hemos tenido grandes colaboraciones con artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Thalía, Pitbull, Kylie Minogue, pero nos faltaba nuestra reina, Celia Cruz”, dijeron los artistas, quienes reconocen que pudieron descubrir en profundidad el legado de Celia desde Miami, ya que su obra y figura ha sido vetada en la isla por parte del régimen cubano.

“Nos sentimos felices y honrados de poder tocar este tema por primera vez en vivo en el Carnaval de Miami, la fiesta latina más grande e importante del país. Estamos preparando un show muy lindo en el que vamos a presentar casi todos los éxitos de Gente de Zona, así que están todos invitados”, dijo Alexander Delgado, líder y fundador de la agrupación.

Los herederos de una corona musical

Ostentando un trono en el que anteriormente fueron coronados artistas como Andy García, Chayanne, Ricardo Montaner, Willy Chirino, Pitbill, Daddy Yankee o Yotuel Romero; Alexander Delgado y Randy Malcom manifestaron sentirse emocionados “de formar parte de la realeza de Miami”, y de sumarse a una fiesta latina que además de promover diversión y cultura, financia proyectos que cambian la vida de miles de niños otorgando becas académicas y deportivas a familias de escasos recursos.

“Queremos agradecer a los Kiwanis de la Pequeña Habana. Nosotros no esperábamos este reconocimiento. Es algo bien bonito, y más en este momento de nuestra carrera en el que estamos lanzando el disco Demasiado, disfrutando del éxito de Feliz [nuevo lanzamiento], y estamos celebrando esta colaboración con Celia Cruz”, dijo Alexander Delgado, quien junto a Gente de Zona se ha adjudicado seis Latin GRAMMY y 12 Latin Billboard, consolidando a la agrupación como en el primer dúo cubano en llegar a las listas de popularidad de Billboard.

Y aunque Alexander Delgado y Randy Malcom han sido ovacionados internacionalmente gracias a éxitos como Bailando, tema que llegó a ser la canción más impactante de 2014; y un año después dieron la vuelta al mundo junto a Marc Anthony con La Gozadera, esta colaboración junto a Celia Cruz reivindica y honra sus más grandes sueños y anhelos.

“Cuando llegaron las voces de Celia al estudio fue un momento lleno de magia, porque en las grabaciones se podía escuchar su respiración. Es decir, era como si Celia estuviera en la cabina grabando junto a nosotros. Fue un momento que jamás olvidaré”, reveló Randy Malcom.

“Nosotros nos identificamos muchísimo con Celia. Pienso que somos herederos de su legado artístico por la música que hacemos, por la forma en la que somos, y por la cubanía que expresamos al mundo. Siempre estamos riéndonos, y ella era así, muy natural. Creo que Gente de Zona tiene mucho de Celia”, dijeron.

Consultados sobre su gran sueño por cumplir: llenar la arena de Miami, actualmente conocida como Kaseya Center, los cubanos anunciaron:

“En diciembre vamos a estar en el arena por primera vez. Es un gran reto, porque si bien los cubanos representamos la mayor parte del exilio de esta ciudad, nadie ha logrado esta hazaña antes, y ya es hora de que nosotros -la nueva generación- se atreva. Va a ser algo lindo y esperamos que se llene”.

¿Qué es lo mejor de vivir en Miami? - Les consultamos antes de finalizar la entrevista.

“Que me siento como es casa, me siento como en Cuba. Toda mi familia está aquí, en Cuba no me queda nadie. Miami me enseñó a entender la democracia”, dijo Randy Malcom.