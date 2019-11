Geoffrey Rush pelea apelación en caso de difamación

Nationwide News, propiedad de News Corp., está apelando la decisión que el juez Michael Wigney tomó en abril de que Rush fue difamado por el diario en artículos que decían que fue acusado de conducta inapropiada por la actriz Eryn Jean Norvill. La actriz hizo el papel de la hija del personaje de Rush en una producción de ``El rey Lear" en Sydney en 2015 y 2016.

La editora también está apelando el monto otorgado en mayo a Rush en daños _ 2,9 millones de dólares australianos (2 millones de dólares) _ incluyendo una pérdida de ganancias futuras, por dos artículos publicados en The Daily Telegraph de Sydney y un afiche que el juez dijo que presentaba al actor como un pervertido y como un depredador sexual.

La apelación de dos días terminó el martes. La decisión de la corte se dará a conocer en una fecha aún por anunciarse.

El abogado de la editora, Tom Blackburn, dijo el lunes en la corte que Wigney "juntó apresuradamente" conjeturas e inferencias para decir que Rush no podía trabajar debido a su estado mental tras la publicación de los artículos y que recibió menos ofertas de trabajo desde entonces.

Walker respondió el martes que Rush rindió declaraciones sobre los devastadores efectos que los artículos tuvieron en su estado mental mientras que otra evidencia presentada en el juicio apoyó las conclusiones de que no pudo trabajar o recibió menos ofertas de trabajo.

Los abogados de la editora nunca acusaron a Rush de fingir al ser interrogado durante el juicio y Wigney aceptó la sinceridad del actor, señaló Walker.

Rush, de 68 años, actuó en un teatro en Los Ángeles la semana pasada con otros actores reconocidos en una función benéfica que se realiza anualmente en apoyo del Centro Shakespeare de Los Ángeles. Fue la primera actuación pública del actor australiano desde que los artículos se publicaron.

Rush recibió el Premio de la Academia al mejor actor en 1996 por su interpretación del pianista David Helfgott en "Shine" ("Claroscuro") y ha sido nominado por su trabajo en "Shakespeare In Love" ("Shakespeare enamorado"), "Quills" ("Letras prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade") y "The King's Speech" ("El discurso del rey"). También es conocido por su papel del capitán Barbossa en las películas "Pirates of the Caribbean" ("Piratas del Caribe").

En 2014 recibió el máximo honor a un civil en su país, el título de Compañero de la Orden de Australia, por sus servicios a las artes.